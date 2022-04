Det skulle have været en fejring af sønnens 15-års fødselsdag.

Men for den australske fitness-stjerne Sophie Guidolin blev det noget helt andet, der tog fokus, da hun delte en række billeder af sig selv og sønnen, Kai, på Instagram.

På det nyeste af dem var 33-årige Sophie Guidolin nemlig i en bikini.

Og det har altså ifølge hende selv ført til en storm af utilfredse beskeder i hendes indbakke, ligesom hun også er blevet nødt til at komme med en længere tilføjelse til opslagets tekst, hvor der før kun stod: 'Tillykke med de 15, Kai'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af SOPHIE GUIDOLIN IFBB PRO (@sophie_guidolin)

Hun skriver, at beskederne går på, at hendes valg af påklædning er for seksuelt.

»Har jeg et problem med at gå i bikini foran min søn? Overhovedet ikke,« skriver hun og forklarer, at der altså ikke er noget unormalt i at være i bikini størstedelen af dagen, når man bor ved den australske kyst.

»Og hvorfor så ikke? Fordi jeg ikke er seksualiseret overfor ham, og det har jeg aldrig været.«

Hun påpeger, at de følgere, der har et problem, måske skulle tage et kig indad og finde ud af, hvorfor de har brug for at seksualisere en kvindes krop fremfor at se det som en kvinde, der krammer sin søn ved en pool.

Ifølge News.com skulle der have været kommenteret, at det mere var hendes sexede posering end valget af badetøj, der gjorde udslaget, ligesom en anden kommentar påpegede, at sønnens kropsprog ikke virkede afslappet.

Hertil lød svaret fra Sophie Guidolin: 'Sexet posering? Jeg krammer min søn, for helvede'.

I en række stories, hvor hun også selv har spurgt sin søn, om han fandt noget ubehageligt i billedet, forklarer han, at hun altid er i bikini.

Han er da også vant til at se Sophie Guidolin i bikinier, når han sidder på første række til de mange fitnesshows, hun deltager i.

Noget, hun selv påpeget, ligesom hun slår fast:

»Jeg vinder nationale titler … i en bikini. Jeg rejser verden rundt … i en bikini. Jeg krammer min søn … i en bikini.«