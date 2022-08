Lyt til artiklen

Den amerikanske Julian Robertson, der grundlagde den nu hedengangne hedgefond ‘Tiger Management’, er død.

Det skriver Reuters. Han blev 90 år.

Julian Robertson blev af mange betragtet som en af verdens bedste investorer.

»Det er svært at komme i tanke om nogen, der har haft en større indflydelse på deltagelsen på aktiemarkedet, end Julian Robertson,« siger Jim Chanos, der selv står bag hedgefonden Kynikos Associates, til CNBC.

Da Julian Robertson startede Tiger Management i 1980, havde han fået hele 8 millioner dollar skrabet sammen fra familie og venner, som han skulle forvalte.

Det svarede i 1980 til 30,5 millioner dollar, eller 227 millioner kroner, i dag.

Igennem de efterfølgende 20 år havde hedgefonden et afkast på 32 procent årligt, men da internettet og dot.com-bølgen kom omkring årtusindskiftet, valgte Julian Robertson at lukke for hedgefonden, da han ikke længere kunne forstå måden hvorpå aktiemarkedet udviklede sig på.

I sine sidste dage havde hedgefonden en samlet værdi på hele 22 milliarder dollar.

Omkring 36 af Julian Robertsons tidligere ansatte har sidenhen startet deres egne hedgefonde, og forvalter i dag samlet over 100 milliarder dollar, og fordi de startede i Julian Robertsons Tiger Managament, bliver de i dag kaldt for ‘Tiger Cubs’.

Julian Robertsons kone gennem næsten 50 år døde af brystkræft. Han efterlader sig tre sønner.