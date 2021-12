Jean-Marc Vallée er død. Han blev 58 år.

Den verdensberømte filminstruktør døde pludselig i sin hytte uden for Quebec i Canada i weekenden, fortæller hans repræsentant, Bumble Ward. Dødsårsagen er endnu ikke offentligt kendt.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Hollywood Reporter.

Til det amerikanske medie bekræfter også Jean-Marc Vallées mangeårige ven og medproducent Nathan Ross dødsfaldet.

Instruktøren Jean-Marc Vallée med stjerneskuespillerinderne Laura Dern og Nicole Kidman, der var blandt de mange prominente navne, som filminstruktøren nåede at instruere i sin gloværdige karriere. Foto: FREDERIC J. BROWN

»Jean-Marc stod for kreativitet, autenticitet og at gøre tingene anderledes,« mindes Nathan Ross den prisbelønnede instruktør.

»Han var en sand kunstner og en gavmild, kærlig fyr. Alle, der arbejdede med ham, kunne ikke undgå at se det talent og de visioner, han besad. Han var en ven, kreativ partner og en storebror for mig. Maestroen vil blive dybt savnet, men det varmer at vide, at hans smukke stil og de betydningsfulde værker, han delte med verden, vil leve videre.«

Jean-Marc Vallée var som instruktør særligt kendt for sin naturalistiske stil med naturlig lyssætning og håndholdt kamera, og han står bag store succeser som HBO-serien 'Big Little Lies' og den Oscar-vindende film 'Dallas Buyers Club'.

Jean-Marc Vallée efterlader sig de to sønner, Alex and Émile, som han fik med ekskonen Chantal Cadieux, der er forfatter.