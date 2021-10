Der var ikke nogen i Kathinka Lindhes familie, der havde nævnt med et ord, hvad hendes oldefar havde gjort, før omstændighederne en dag fik hendes far til at trække hende og søsteren til side.

For hvor andre mennesker måske forbinder Lindhes berømte oldefar Sixten Sparre med den ultimative tragiske kærlighedshistorie, så bød historien på svigt og skam for familien.

»I 1967 kom Bo Widerbergs film Elvira Madigan, og først der besluttede min far altså at fortælle os om vores oldefar,« siger den svenske forfatter og journalist Kathinka Lindhe.

Faren løftede sløret for en fortælling om en 35-årig mand med adelige aner, som i slutningen af 1800-tallet var stukket af fra kone og børn med en 20-årig cirkusartist, for til sidst at tage sig af dage et sted på Tåsinge i det Sydfynske Øhav.

Og sammen med farens fortælling kom der et påbud om at holde fortællingen tæt til kroppen. Stilheden rejste dog spørgsmål i den unge Kathinka Lindhe.

Hun dykkede ned i familiens historie og har for anden gang skrevet en bog om sin oldefar. I 'Sixten og Elvira, Historien om et mord' erstatter hun den romantiske fortælling om løjtnanten og linedanserindens romantiserede selvmord. Den peger i stedet på, at det var Kathinka Lindhes oldefar, som udtænkte deres død uden accept fra sin meget yngre kæreste.

På den måde har Kathinka Lindhe arbejdet sig ind på den familietragedie, som har spøgt i baggrunden generation efter generation.

»Min far fortalte min søster og jeg, at han var i biografen med en kvinde, da han var 21 år. Dengang udkom den første Elvira Madigan-film, og så sad hans latinlærer tilfældigvis bag ham og sagde 'nå, du skal nok se en film om din morfar'. Og det var sådan, han fandt ud af, hvem hans mors far var,« fortæller Kathinka Lindhe.

Der havde dog været hints inden, som Kathinka Lindhes far og hans brødre ikke havde tænkt over. Alle fem bar nemlig navnet Sixten. Fire af dem som mellemnavn. En som fornavn.

De svenske skuespillere Thommy Berggren og Pia Degermark er på Tåsinge for at indspille filmen om Elvira Madigan og Sixten Sparre, som var instrueret af Bo Widergren, og som udkom i 1967. Foto: Ivar Myrhøj Vis mere De svenske skuespillere Thommy Berggren og Pia Degermark er på Tåsinge for at indspille filmen om Elvira Madigan og Sixten Sparre, som var instrueret af Bo Widergren, og som udkom i 1967. Foto: Ivar Myrhøj

»Er det ikke utroligt? Der var ingen af dem, der vidste, hvorfor deres mor havde givet dem det navn,« lyder det fra Kathinka Lindhe.

Selv havde farmoren, som Kathinka Lindhe husker at have studeret på familieportrætter, ikke fået meget information.

Som barn - for Kathinkas farmor var kun syv år gammel, da hendes far tog livet af sig - fik hun bare besked om, 'at han var væk'. Og da hun blev ældre lød det, 'at han var død så ung'.

»Så tror man jo, at det er den spanske syge eller noget. Ingen talte om, hvad der virkelig var sket. Der var bare den her store tavshed.«

I dag har Kathinka Lindhe dog brudt tavsheden og er dykket ned i forhistorien. Også for at sætte fokus på de kvinder, hvis liv blev så voldsomt påvirkede af Sixten Sparre.

»Jeg blev selv forladt af min mand, der havde været sammen med en anden bag min ryg i nogle år, og det fik mig til at tænke på min oldemor, fordi historierne lignede hinanden så meget,« siger Kathinka Lindhe.

Hendes nysgerrighed efter familiens forhistorie er mundet ud i to bøger indtil videre, og den seneste 'Sixten og Elvira, Historien om et mord' udkommer den 1. november på dansk. Desuden kan man se en særudstilling på Sanderumgaard ved Odense om netop Sixten Sparre og Elvira Madigan.