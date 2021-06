Trods corona har det tilsyneladende ikke været en helt dårlig forretning at være komiker det seneste år. I hvert fald ikke for Frank Hvam.

For selv om overskuddet er faldet, så har Frank Hvam tjent penge nok til, at han kan hive flere millioner ud til sig selv.

Det viser regnskabet for hans virksomhed KVABS ApS.

Her fremgår det, at den populære komiker og skuespiller har haft et overskud på hele 4,8 millioner kroner efter skat i 2020.

Godt nok er selskabets resultat efter skat blevet to millioner dårligere end året før, men KVABS Aps har stadig en velpolstret egenkapital på hele 9,7 millioner kroner.

Og derved har der også været plads til, at Frank Hvam har kunnet hive et flot udbytte hjem til sig selv. Måske som en tidlig fødselsdagsgave, da Hvam runder et skarpt hjørne i september, hvor han fylder 50 år.

I hvert fald har Hvam valgt at udbetale et ekstraordnært udbytte på hele 2,6 millioner kroner til sig. Dertil kommer et ‘almindeligt’ udbytte for regnskabsåret på en million kroner, hvilket betyder, at komikeren i alt har høstet 3,6 millioner kroner.

Dertil kommer, at der også er udbetalt en løn på 776.751 kroner samt pension på 594.173 kroner til firmaets enlige ansatte, som må formodes at være Frank Hvam.

Frank Hvam er medejer af Aktieselskabet Bremen, der driver Bremen Teater. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Frank Hvam er medejer af Aktieselskabet Bremen, der driver Bremen Teater. Foto: Niels Christian Vilmann

Det er dog langt fra første gang, at komikeren bliver forgyldt af sin virksomhed.

Også sidste år udbetalte Frank Hvam et udbytte på over fem millioner kroner til sig selv, mens han tilbage i 2016 udbetalte 6,4 millioner kroner til sig selv, hvilket dengang fik vendt selskabets overskud til et underskud.

De mange penge har da også fået ben at gå på. I 2016 købte Frank Hvam sammen med sin kone, Anja Louise Farsig Hvam, en villa i Dragør med udsigt direkte til Øresund. Parret måtte slippe 10,5 millioner kroner for herligheden.

En del af beløbet kunne dog formentlig finansieres gennem parrets tdligere hjem. Parret havde nemlig inden en villa i Lyngby, som de selv havde erhvervet for 6,9 millione kroner, men som blev solgt for ti millioner kroner, har Boliga beskrevet.

B.T. har forgæves forsøgt at kontakte Frank Hvam for en kommentar, men det er ikke lykkedes.