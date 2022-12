Lyt til artiklen

Hun er kendt for at have svindlet sig til millioner af dollar, da hun infiltrerede USAs jetset og udgav sig for at være en rig russisk arving.

Nu fortæller den russisk-tyske Anna Sorokin om livet i fængslet – og hvordan en anden kendt formodet svindler er hendes inspiration.

Den nu 31-årige Anna Sorokin blev verdenskendt, da hendes bedrag af New Yorks overklasse blev opdaget.

Hun havde udnyttet adskillige mennesker og svindlet sig til millioner, hvilket i 2019 sendte hende bag tremmer med en straf på mellem fire og 12 år.

Anna Sorokin i oktober 2022. Foto: YUKI IWAMURA Vis mere Anna Sorokin i oktober 2022. Foto: YUKI IWAMURA

Efter at have afsonet i to år blev hun dog løsladt i 2021 for god opførsel, men nåede kun at være løsladt i seks uger, før udlændingestyrelsen smed hende bag tremmer igen for at været blevet i USA, længere end hendes visa tilladte.

Siden oktober har Anna Sorokin, der som svindler udgav sig for den falske milliardærarving Anna Delvey, afsonet i sit hjem på Manhattan med fodlænke.

I et nyt interview med det amerikanske finansmedie Forbes fortæller hun, at det aldrig var hendes mål at blive kendt:

»Jeg forsøgte at skabe noget, og så tiltrak det bare alt den her medieopmærksomhed«, lyder det fra Sorokin med henvisning den fond, hun ville skabe i sit eget navn, men for penge, hun havde svindlet fra andre. Hun tilføjer også, at hun håber ikke at inspirere andre til at begå kriminalitet for at blive berømte.

Som en del af sin straf er hun blevet udelukket fra at bruge sine konti på de sociale medier. I stedet har hun fået en profil på platformen Passes, hvor hun kan skrive en slags dagbog, og hvor hendes følgere skal betale for at kunne følge hende og andre eksklusive personligheder.

Sorokin har planer om at opkræve mellem 10 og 99 dollar om måneden (mellem 70 og 700 kroner) for at kunne følge hende. Desuden vil det også være muligt at betale sig for at få et opkald fra hende.

»Jeg skylder offentligheden at vise, at det hele ikke bare er fedt,« siger hun og fortæller, at hun vil fortælle om sit hverdagsliv i fængslet, som ifølge Sorokin åbenbart er så interessant, at mange har skrevet og spurgt hende om det.

»Jeg tilbragte en del tid i fængslet, og det var ikke særlig fedt og glamourøst«, siger hun.

Sorokin bor i en lejet etværelses lejlighed på Manhattan til en husleje på 28.000 kroner om måneden. Den betaler hun blandt andet ved at tjene en del penge på en aftale, hun har indgået med et kunstgalleri, hvortil hun laver kunst. Indtil videre har hun solgt kunst for over 1,7 millioner kroner, hvilket blandt andet også har hjulpet med at betale hendes kaution.

Desuden har hun også planer om at skrive en bog, skabe en podcast samt lave en tøjkollektion.

Hun henter inspirationen forskellige steder fra – på det seneste blandt andet fra Kryptoverdenen. Sorokins egne problemer med loven, har nemlig fået hende til at følge den skandaleramte og fallerede kryptokonge Sam Bankman-Fried, som hun ser som en inspiration.

Bankman-Fried blev tidligere denne uge anholdt og sigtet for at have svindlet med kryptovaluta for milliarder af dollar, som kom frem efter kollapset af hans kryptobank FTX.

Sorokin modtog 320.000 dollar svarende til over 2,1, millioner dollar for Netflix-dokumentaren 'Inventing Anne'. De penge brugte hun på blandt andet at tilbagebetale de 200.000 dollar, som hun ifølge retten havde svindlet fra venner og bekendte.