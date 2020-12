Manden, der i protest skabte Muskelsvindfonden og siden fik idéen til Grøn Koncert, er gået bort.

I en alder af 76 år drog Evald Krog tirsdag sit sidste suk. Det oplyser Muskelsvindfonden i en pressemeddelelse.

Dermed nåede et indholdsrigt og for mange betydningsfuldt liv sin ende. Et liv, der har haft afgørende betydning for muskelsvindsramte i Danmark.

Da Evald Krog 18. marts 1944 ankom til verden, havde han sit handicap med sig. Hele sit liv har han været afhængig af andre og siddet i kørestol, men stemmen fejlede intet.

I 1971 grundlagde han Muskelsvindfonden i protest. I protest over, at samfundet ikke gjorde mere for mennesker med lige netop hans handicap.

Med fonden kom ændringerne så småt. Der blev i 1976 oprettet et landsdækkende vejlednings- og behandlingscenter, og handicappet er blevet belyst – særligt gennem Grøn Koncert.

Det var Evald, der stod bag konceptet, der i mere end tre årtier har spredt fest, glæde og mangfoldighed landet over, mens der er blevet samlet penge ind til fonden.

I 42 år stod han i spidsen for Muskelsvindfonden, og hans arbejde vil aldrig blive glemt eller taget for give, lyder det fra Muskelsvindfonden:

»Evald Krog var og vil altid være en vigtig del af Muskelsvindfondens DNA. Gennem tiden har han sat et uforglemmeligt aftryk, både internt og eksternt.«

»Evald vil blive husket som et enestående menneske. En iværksætter, rollemodel, en charmør og ikke mindst en person, der elskede musik, fest og farver. En stor personlighed, der forstod at samle mennesker omkring sig, knytte bånd og ikke lade sig begrænse.

»Hans muskelsvind var 'upraktisk', som han kaldte det, men fysikken skulle ikke sætte en stopper for det, han ville,« står det i skrivelsen.

Evald Krog trak sig som formand i 2016 og fik senere samme år konstateret Alzheimers. De seneste år trak han vejret med hjælp fra en respirator og fik mad gennem en sonde.

Tirsdag sov han ind i sit hjem i Ajstrup nær Aarhus. Han efterlader sig en datter og flere børnebørn.