Kosmetikarvingen William Lauder har indgået et forlig med sin tidligere elskerinde Taylor Stein.

Den fire år lange juridiske strid mellem Estée Lauder-bestyrelsesformanden og New York-socialite er foregået over William Lauders knap 52,6 millioner kroner dyre pragtvilla i Bel Air.

Men nu er et hemmeligholdt forlig blevet sat i stand, skriver New York Post, der har set retsdokumenter fra sagen.

Det var Taylor Stein, der tilbage i 2018 først sagsøgte William Lauder, da han ikke længere betalte for sin store Bel Air-villa, som hun boede i sammen med sin bror og den teenagedatter, hun fik i hemmelighed med milliardærarvingen, mens han stadig var gift med sin første kone Karen.

William Lauder er arving til og bestyrelsesformand i kosmetikgiganten Estée Lauder. Her med datteren Danielle Lauder, og derudover har endnu to døtre - den ene, som han fik i hemmelighed som resultat af sin affære med socialiten Taylor Stein. Foto: AdMedia /MediaPunch Vis mere William Lauder er arving til og bestyrelsesformand i kosmetikgiganten Estée Lauder. Her med datteren Danielle Lauder, og derudover har endnu to døtre - den ene, som han fik i hemmelighed som resultat af sin affære med socialiten Taylor Stein. Foto: AdMedia /MediaPunch

Samtidig sagsøgte Taylor Stein, der er datter af den legendariske natklubejer Howard Stern, sin tidligere elsker for chikane.

Det besvarede William Lauder med sit eget søgsmål, hvori han proklamerede, at Taylor Stein gentagende gange havde brudt deres fortrolighedsaftale fra 2007.

Fortrolighedsaftalen havde hun brudt ved at tale negativt om Estée Lauder-bestyrelsesformanden og røbe, at han var faren til deres fælles datter, hvilket han mente derfor tillod ham at fratræde sin del af aftalen med at betale hende de mere end 7,5 millioner årligt og dermed smide hende ud af sin millionvilla i Bel Air.

Betingelserne i det nye forlig er dog ikke offentliggjort, så det vides endnu ikke, om Taylor Stein får lov at blive boende i den 52,6 millioner dyre pragtvilla.

Hverken Taylor Stein eller William Lauders advokater har kommenteret det nye forlig.