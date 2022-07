Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den kendte TV-personlighed og influencer Yazmin Oukhellou er indlagt efter en bilulykke, hvor en passager i bilen blev dræbt.

Yazmin Oukhellou befandt sig i en bil, der svingede ud fra en klippe i Bodrum i Tyrkiet.

Det skriver flere medier heriblandt BBC.

»Yazmin Oukhellou er stabil og kommer sig på hospitalet efter operationen,« udtaler en repræsentant for Yazmin Oukhellou.

Den anden person i bilen var Jake McLean, som afgik ved døden på grund af ulykken.

Mediet Daily Mail betegner Jake McLean som Yazmin Oukhellous kæreste.

Det engelske udenrigsministerium har udtalt, at de yder støtte til 'familien til en britisk mand, der døde i Tyrkiet.'

'Vi yder også støtte til familien til en britisk kvinde, der har været indlagt,' har en talsmand fra udenrigsministeriet udtalt.

Han tilføjede, at udenrigsministeriet var 'i kontakt med de lokale myndigheder' i Tyrkiet.

»Yazmin Oukhellou og hendes familie har anmodet om privatliv på nuværende tidspunkt,« udtaler repræsentanten for Yazmin Oukhellou.

Yazmin Oukhellou blev blandt andet kendt fra realityprogrammet The Only Way Is Essex.