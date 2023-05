Henrik Wigh-Poulsen står for ceremonien, når grev Henrik om en uge skal konfirmeres i den danske kirke i Paris.

Men den 64-årige biskop, der er tæt tilknyttet Kongehuset som præst, er havnet i problemer op til den royale konfirmation.

Jyllands-Posten er i besiddelse af en klage over Henrik Wigh-Poulsen, der til daglig er biskop i Aarhus Stift samtidig med at være kongelig konfessionarius.

Ifølge mediet er det et flertal af præster i Norddjurs Provsti, samt næsten alle i menighedsrådet i Norddjurs Vestre Pastorat, der er afsendere af klagen.

Dronning Margrethe og biskop Henrik Wigh-Poulsen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Dronning Margrethe og biskop Henrik Wigh-Poulsen. Foto: Bo Amstrup

Klagen går på forvaltningen af det bispeembede, som Henrik Wigh-Poulsen forvalter.

Derudover er der ifølge Jyllands-Posten også tale om en personsag mellem en præst og provst, som dog ikke bliver uddybet yderligere, end at personsagen har belastet arbejdsmiljøet yderligere.

I klagen skriver afsenderne yderligere, at man næsten har mistet tilliden til biskoppen grundet hans ledelseskompetencers indflydelse på det kirkelige liv.

»Det gør os ondt at måtte erkende, at vi næsten helt har mistet tilliden til Henrik Wigh-Poulsen,« skriver klagerne.

Henrik Wigh-Poulsen er Dronningens sjælesørger. Foto: NH Dam / dana press Vis mere Henrik Wigh-Poulsen er Dronningens sjælesørger. Foto: NH Dam / dana press

Henrik Wigh-Poulsen har til Jyllands-Posten udtalt, at han vil indkalde klagerne til samtaler, så de sammen kan finde en vej, der kan sikre et godt samarbejde og kirkeliv.

Biskoppen har ikke ønsket at kommentere konkret på, hvad det er, han er blevet anklaget for at have gjort i forbindelse med sit virke.

Henrik Wigh-Poulsen er stærkt knyttet til den kongelige familie.

Udover at være den præst, der varetager både barnedåbe, bryllupper og begravelser, er han dronning Margrethes sjælesørger.

Det er også Henrik Wigh-Poulsen, der skal konfirmere grev Henrik torsdag 18. maj i Den Danske Kirke i Paris.