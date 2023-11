Du har formentlig aldrig hørt om ham, men du kender nok det produkt, som har gjort hans familie stenrige.

Og efter den østrigske milliardær Dietrich Mateschitzs død, er hans søn nu også stenrig.

Sønnen, Mark Mateschitz, der er sin fars eneste barn, har nemlig som aktionær i familieselskabet fået en check på hele 4, 4 milliarder kroner i denne måned. Det skriver finansmediet Bloomberg.

Og det har gjort ham til en af verdens yngste milliardærer og europas yngste millennial.

Mark Mateschitz (th). Foto: Hasan Bratic/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Mark Mateschitz (th). Foto: Hasan Bratic/AP/Ritzau Scanpix

Kilden til formuen er den verdenskendte energidrik Red Bull, som hans nu afdøde far var ophavsmand til.

Red Bull uddelte nemlig halvdelen af sidste års overskud på 1,6 milliarder dollar til andelshaverne, hvor Mark Mateschitz altså ejer 49 procent af selskabet. Han fik derfor 615 millioner dollar svarende til 4,4 milliarder kroner.

Det fremgår af dokumenter i Østrigs erhvervsregister, oplyser Bloomberg.

Mateschitz del var egentlig på 405 millioner kroner, men så fik han 'lidt' ekstra i form af 210 millioner dollar, da det østrigske selskab traditionelt altid giver deres østrigske ejer lidt mere.

Dietrich Mateschitz var manden, der fik idéen til Red Bull. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dietrich Mateschitz var manden, der fik idéen til Red Bull. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det var i 1980erne på en forretningsrejse til Asien, at Dietrich Mateschitz opdagede tendensen med energidrikke i Asien.

Han fik kontakt til Chaleo Yoovidhya, der havde lavet drikken 'Krathing Daeng'. Oversat til engelsk lød navnet 'Red Bull' (rød tyr), og så blev grundstenene til en succes lagt.

De to slog sig sammen, og efter tre års udvikling af drikken, var den klar til at blive lanceret i Østrig i 1987.

Selvom der i begyndelsen var en del bekymring for drikkens høje indhold af koffein og sukker, og at mange har stillet spørgsmålstegn ved, om den er sund, så er den alligevel blevet en kæmpe succes.

Dietrich Mateschnitz med sin søn, Mark. Foto: Barbara Gindl/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dietrich Mateschnitz med sin søn, Mark. Foto: Barbara Gindl/AFP/Ritzau Scanpix

En del af det skyldtes også den kloge markedsføring, hvor Red Bull specifikt gik efter bestemte sportsgrene. Udover fodbold og Formel 1, gik man især efter ekstremsport, som går godt i spænd med drikkens markedsførings som en drik, der giver energi.

Red Bulls succes førte til, at Dietrich Mateschitz blev stenrig. Milliarderne rullede ind og inden sin død i 2022 fik stifteren en udbetaling på hele 865 millioner dollar fra sidste års overskud.

Dietrich Mateschitz, der var 78 år, da han døde, var også kendt for at have store investeringer i ejendomme, biler, og flyvemaskiner.

Forbes har vurderet, at Mark Mateschitz nu har en samlet formue på 34, 4 milliarder dollar hvilket gør den 31-årige østriger til verdens 31. rigeste.

Samtidig er han en af verdens yngste milliardærer, og han er også Europas rigeste millennial, efter han arvede sin fars formue.

Red Bull solgte 11,6 milliarder dåser red Bull sidste år.