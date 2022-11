Lyt til artiklen

Han foretog sine første investeringer som 14-årig, elsker at vinterbade og drikker gerne kaffe på den lokale kaffebar. Og så har han kæmpe succes.

Henrik Lind, der er en af Aarhus' rigeste mænd og kæreste med Caroline Fleming, har nemlig haft et forrygende år. Og det har fået formuen til at stige med milliarder.

Det viser årets liste over Danmarks 100 rigeste, som Økonomisk Ugebrev har lavet.



Hele 2,3 milliarder kroner er hans formue steget, så den nu udgør 9,1 milliarder kroner. Dermed kravler han hele seks pladser op ad listen, så han nu kan kalde sig Danmarks 20. rigeste mand.

Henrik Lind er en af Aarhus' rigeste mænd. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Henrik Lind er en af Aarhus' rigeste mænd. Foto: Tobias Kobborg

Og det er ganske godt gået af Henrik Lind, der har boet det meste af sit liv i Aarhus, hvor han er født og opvokset.

Den 47-årige virksomhedsejer og iværksætter fik allerede som helt ung en interesse for investeringer.

Som 14-årig brugte han sine konfirmationspenge til at købe Brøndbyaktier, og efter gymnasietiden blev han elev i Danske Bank, hvorefter han blev trainee i Jyske Banks råvareafdeling.

Og det var her, at hans interesse for handel med el blev vakt, har han fortalt i et interview med blandt andre Berlingske.

Caroline Fleming med Henrik Lind i april er et pænt par, synes Caroline Fleming selv. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Fleming med Henrik Lind i april er et pænt par, synes Caroline Fleming selv. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix

I 2004 tog han skridtet fuldt ud, sagde sit job op og stiftede energihandelsselskabet Danske Commodities, der er gået over al for forventning. Handel med el, gas og klimacertifikater blev så god en forretning, at han i 2018 kunne kalde sig mangemilliardær, da han solgte sit livsværk til norske Equinor for omkring tre milliarder kroner.

Siden har han foretaget forskellige investeringer. Blandt andet har han tidligere ejet aktier i Mols Linien, ligesom han også har investeret i fodboldklubben AGF, Østjysk Bank og typehusproducenten Huscompagniet.

Og de mange investeringer er en af årsagerne til, at han nu har forøget formuen gevaldigt.

»Handel med energi har skabt grundlaget for hans formue, og så har han været meget succesfuld med sine investeringer. Og det er investeringsafkast, der har trukket rigtig meget op i år,« siger Ejlif Thomasen, der har udarbejdet listen for Økonomisk Ugebrev.

Caroline Fleming er kommet ind i bestyrelsen i sin kærestes fond. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Caroline Fleming er kommet ind i bestyrelsen i sin kærestes fond. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Det kan dog godt være, at han næste år ligger lidt lavere, for han bevæger sig på et marked, der har fået nogle voldsomme knubs i 2022. Men han er enormt dygtig på det område, han er i,« siger han.

Henrik Lind, der tidligere hed Østenkjær Lind til efternavn, har gennem mange år levet en relativt anonym tilværelse.

I mange år hed adressen Risskov, hvor forretningsmanden boede sammen med sin tidligere kone Karina og parrets tre børn. Parret er dog siden blevet skilt, oplyste Henrik Lind i 2021 til B.T. og forklarede, at han ikke bruger 'Østenkjær' som efternavn mere.

Det seneste år er Henrik Lind dog blevet mere synlig i mediebilledet, hvilket ikke mindst skyldes hans forhold til den kendte tidligere baronesse fra Valdemars Slot, Caroline Fleming.

Danmarks 10 rigeste 1. Familien Kirk Kristiansen (Lego) 255 mia. kr. 2. Familien Holch Povlsen (Bestseller) 90,8 mia. kr. 3. Familien Louis-Hansen (Coloplast) 60,8 mia. kr. 4. Boet efter Lars Larsen (Jysk) 48,3 mia. kr. 5. Familien Clausen (Danfoss) 44,4 mia. kr. 6. Torben Østergård-Nielsen (Selfinvest) 23,6 mia. kr. 7. Ane og familien efter Mærsk Mc-Kinney Møller (Mærsk) 15,8 mia. kr. 8. Tais Clausen (3Shape) 15,5 mia. kr. 9. Bent Jensen (Linak) 14,8 mia. kr. 10. Nikolaj Hoffmann Deichmann (3Shape) 13,6 mia. kr. Kilde: Økonomisk Ugebrev. Du kan se hele top 100 her.

I april stod parret blandt andet frem sammen på den røde løber, da DANSK Magazines havde 20-års jubilæum.

Parret taler ikke meget med pressen, men da Her&Nu bemærkede, at de to var et flot par, lyste Caroline Fleming op i et smil:

»Ja, det synes jeg også, vi er,« svarede hun.

Siden er hun kommet med i bestyrelsen i Henrik Linds velgørende fond, Lind Foundation, der har fokus på blandt andet uddannelse, beskæftigelse, mentalt helbred, hjemløshed og socialt udsatte unge.

»Denne overbevisning taler lige til mit hjerte, hvor vi i fonden vil støtte organisationer og projekter inden for blandt andet uddannelse og mental trivsel, som understøtter socialt sårbare og udsatte mennesker til selv at være forandringspersoner i deres eget liv,« har Caroline Fleming fortalt til Her&Nu.