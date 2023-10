Emil Thorup ser anderledes ud. En ting er, at kroppen står skarpt, og at han har fået sixpack. Noget andet er, at hans ansigt er forandret.

På Instagram har han selv formuleret forandringen sådan her: ‘Der er mange fordele ved mit longevity projekt. En af de vigtigste er, at jeg har fået en hals,’ skrev han efter fire måneder, hvor han levede i askese.

»Rent visuelt er det ret imponerende,« siger Emil Thorup i dag om forandringen, der begyndte, da han læste biologen Nicklas Brendborgs bog ‘Gobler ældes baglæns’ om aldringsforskning.

Han besluttede at pimpe sin biologiske alder, gik i fire måneder all in og fulgte minutiøst alle de gode råd, som eksperter i longevity foreskriver.

Longevity Betyder 'lang levetid' og henviser til at tankerne om, at man ved hjælp af teknologi og behandlinger, som for eksempel faste, søvn og kost, kan helbrede kroppen, forlænge livet og - med tiden måske endda opnå en foryngende effekt.

Blandt andet spiste han kun grøntsager, fisk og sundt fedt fra olie, nødder og avocado. Fastede 16-18 timer i døgnet. Undgik 100 procent sukker og alkohol. Spiste store mængder kosttilskud. Trænede intensivt en halv time hver dag og gik i seng klokken 22 hver aften - med tape for munden, for at lære sig at trække vejret gennem næsen.

'Eksperimentet’ har båret frugt. Den 40-årige tv-værts biologiske alder, der før projektet blev målt til 38,4 år er efter de fire måneder faldet til 36,8 år og det kan ses:

»Min huddame, der lever af at lave forandringer udefra med laser, filler og Botox, siger, at hun aldrig har set noget lignende. Mine hudporrer er blevet markant mindre og huden er blevet strammere,« siger Emil Thorup.

»Jeg har før fået både Botox og filler og skal helt sikkert have det igen, men jeg er lidt i chok over, hvor meget der kan løses indefra. Jeg har fået større resultater med det her, end jeg nogensinde har fra ydre påvirkninger som filler, laser og alt det,« siger han.

Sådan så Emil Thorup, ud for to år siden. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så Emil Thorup, ud for to år siden. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Det lyder som propaganda, men man kan ikke tage fra mig, hvordan jeg har det. Og jeg har det bedre, end jeg havde, da jeg var i 30erne.«

Eksperimentet, som man kan følge i tv-programmet ‘Vi vil leve for evigt’ på Ally.dk, sluttede i sommer.

Nu er Emil Thorup ved at finde sig til rette i en hverdag, hvor han holder fast i de gode vaner, der har gjort den største forandring for ham, men også giver plads til noget af det, han har savnet mest.

For eksperimentet, som han beskriver som 'ekstremet', kostede blandt andet på den sociale konto.

Mundtape, ørepropper og natbriller er nogle af de remedier, Emil Thorup har brugt for at optimere sin søvn. Foto: Liv Latricia Habel Vis mere Mundtape, ørepropper og natbriller er nogle af de remedier, Emil Thorup har brugt for at optimere sin søvn. Foto: Liv Latricia Habel

»Det at få en sund søvnrutine er den største ændring i mit liv. Jeg har kæmpe fomo på alt i livet og elsker at være oppe til klokken to eller tre om natten. Når man begynder at gå i seng kl. 22, kræver det, at man prøver at vænne sig af med at se, hvad alle de andre laver ‘bag ens ryg’.«

Men han har savnet at drikke vin med sine venner og han savner plads til lidt flere kulhydrater i sin kost.

»Sukker og korte kulhydrater som pasta, hvidt brød og også rugbrød er det, jeg er mest fanatisk med ikke at indtage, men hver dag er jeg fristet,« siger han og slikker sig om munden ved tanken om livretten - smørrebrød.

»Sætter du en karrysild med smilende æg foran mig, så lover jeg, at jeg spiser rugbrød, og at jeg vil nyde hver en fucking bid.«

Da Emil Thorup for nylig fejrede sin 40 års fødselsdag, inviterede han gæsterne til klokken 16, så alle kunne nå hjem i seng til midnat. En plan det dog ikke lykkedes han selv at efterleve. Foto: Liv Latricia Habel Vis mere Da Emil Thorup for nylig fejrede sin 40 års fødselsdag, inviterede han gæsterne til klokken 16, så alle kunne nå hjem i seng til midnat. En plan det dog ikke lykkedes han selv at efterleve. Foto: Liv Latricia Habel

På samme måde har han løsnet det stramme alkoholforbud:

»I går fik jeg en tequila danskvand, der smagte fantastisk, men jeg har fået udskiftet min norm for, hvad en sjov aften er. Det kræver ikke længere en hel kasse øl, en flaske vodka og fuld smadder til klokken fire om morgenen.«

Nu kan det godt være to gode glas vin, den rigtige mad, eller bare at være sammen med venner.

»Det er blevet mindre vildt end før, men følelsen inde i min krop er den samme, som dengang, det krævede to flasker vin – nu kræver det bare kun to glas,« siger han. Den forandring er han godt tilfreds med - selvom den stadig er eksotisk:

»Nogle gange føles det så frækt og ulovligt at sidde hjemme fredag aften. Så sidder min kæreste og jeg der med god mad og vin og siger til hinanden: ‘Må vi egentligt godt det her? Vi bor jo i København’,« griner han.

Da Emil Thorup indledte eksperimentet var hans liv i ubalance, og det var nødvendigt med et fuldt stop.

»Der var alt for meget af for meget. For meget alkohol, for mange aftaler, for meget jeg mødte op til, selvom jeg egentligt ikke var i stødet til det. Derfor var jeg nødt til at introducere mådehold i mit liv, før jeg kunne finde en sund balance.«

Nu handler det om, at finde middelvejen.

Sådan træner Emil: I et laboratorium i Tyskland har han fået tegnet sin optimale træningsprofil.

Han ved, at 80 procent af hans motion skal foregår ved lav intensitet, mens 20 procent skal være højintens-træning.

Derfor bruger han mest tid på at gå ture eller løfte tunge vægte og kortest tid på konditionstræning.

Sådan får han mest ud af den halve time om dagen, han gider bruge på motion.

»De fire måneder var ekstreme. Hverdagen bliver måske 80-85 procent af det jeg gjorde under eksperimentet.«

Størst fokus har han på motion, søvn og kost og så spiser han 'mange kosttilskud'.

Et udsnit af de kosttilskud, som Emil Thorup tager for at optimere sin krop. Foto: Liv Latricia Habel Vis mere Et udsnit af de kosttilskud, som Emil Thorup tager for at optimere sin krop. Foto: Liv Latricia Habel

Søvnen er hans achilleshæl, det afslører den digitale ring, der sidder på hans venstre pegefinger og som måler hvornår han åbner øjnene om morgenen og lukker dem om aftenen.

»Jeg sover fint, men ikke så godt, som jeg kunne.«

Sådan sover han: Træning og sollys vigtigt for at optimere søvnen:

»Når jeg får rigtigt lys i øjnene ved 7-8 tiden om morgenen, falder jeg automatisk i søvn 16-18 timer senere. Tidligere sad jeg i bilen med solbriller om morgenen, men så starter kroppen ikke, og så er det svært at falde i søvn senere.«

På samme måde gælder det motion:

»Jeg er et stresset menneske, får jeg ikke trænet, får jeg ikke mit kortisolniveau ned og så kan jeg heller ikke sove. Så det at se solen og at få trænet, handler begge dele mest om at kunne sove godt om aftenen.«

Når det lykkes er belønningen det hele værd:

»Jeg undrer mig hver morgen over at jeg vågner af mig selv og er så udhvilet at jeg bare har lyst til at slå øjnene op og komme i gang. Det holder hele dagen - også kl. 17 om eftermiddagen. Jeg lyder så hellig, I know, men der bliver bare ved med at være overskud. Men klokken 22 er jeg træt - hold kæft jeg er træt.«

Det ærgrer Emil Thorup, at kosttilskuddene har trukket overskrifter i flere medier også i ‘Det vi taler om’ og B.T.

»For longevity er ikke piller. Fokus skal være på søvn, kost og motion. Det er alle – også Sundhedsstyrelsen enige i«, siger han og fastslår, at kosttilskuddene for ham er 'den ekstra detalje', man kan fokusere på, når alt det andet er på plads.

Sådan spiser han: I forhold til kosten vil Emil Thorup stadig faste mindst seks dage om ugen fra klokken 20 til klokken 12 dagen efter.

Desuden spiser han grønt, fisk og fedt:

»Jeg forsøger at holde kroppen i ketose, med højt fedtniveuau fra avokado, olie og nødder men meget få kulhydrater. Det er det eneste jeg gør og så spiser jeg mange kosttilskud.«

På spørgsmålet: ‘Skal man leve for evigt,’ svarer han:

»Det er slet ikke mit mål. Mit mål er at have det i morgen, som jeg har det i dag. Det skal ikke bliver bedre, større eller vildere. Men hvis du tænker over det, er det jo et sindssygt mål, for de betyder også, at jeg har det sådan her om 100 år.«