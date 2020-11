Elvira er træt af topskat, derfor har hun besluttet at oprette sit eget firma.

I det seneste afsnit af ‘Bare Elvira’ på Dplay er Elvira taget hjem til sin mor Katerina Pitzner for at få hjælp til at oprette et ApS firma.

»Jeg er kommet op og tjene nogle flere penge, og jeg vil helst ikke betale topskat længere,« fortæller Elvira i programmet.

Elviras mor, Katerina, har gode erfaringer som selvstændig diamantsælger, og hun er derfor den rette at spørge.

»I gamle dage kunne man købe sådan et skuffeselskab hos en advokat, men det kan man ikke mere, og der kostede det 250.000 kroner,« fortæller Katerina i programmet.

Den udmelding overrasker Elvira, som har hørt, det koster 50 kroner at oprette et firma.

»Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange Elvira er kommet og fortalt, at hun har en ven, som kan trylle et eller andet smart. Og det her med at oprette et firma for 50 kroner – jeg ved ikke, hvor hun har det fra,« fortæller Katerina.

