Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom det siges, at forandring fryder, har Elon Musk alligevel fået en hel del negative reaktioner på sine planer om at reformere det sociale medier.

Først meldte rigmanden ud, at han har tænkt sig at skrabe penge ind fra det ellers gratis medie ved at tage betaling for det blå mærke, der markerer, at man har en verificeret profil.

Det skal ifølge Elon Musk koste et månedligt gebyr på otte dollar svarende til omkring 61 danske kroner.

Og selvom det er blevet kritiseret tidligere chefer på mediet for at kunne skabe usikkerhed for brugerne om, hvilke kilder der er troværdige, står Elon Musk fast.

'Magt til folket. Blå for otte dollar/måneden,' skrev han.

Derudover gjorde han det også klart, at uanset hvor meget folk brokker sig, er de otte dollar fremtiden for mediet.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Til kritikken lød det også kort og kontant fra Elon Musk, at man jo 'skal betale regningerne på en eller anden måde.'

Og netop udfordringer med økonomien er også grunden til, at der nu skal fyres omkring 8000 mennesker – hvilket svarer til halvdelen af dem, der har været ansat op til Elons overtagelse af det sociale medie.

I en intern mail, som BBC har set, har firmaet skrevet, at de nu vil fyre folk for at sikre, at Twitter kommer på en 'sund vej'.

'Vi vil gå gennem den svære proces med at reducere vores medarbejdere globalt fredag. Vi anerkender, at det vil påvirke mange mennesker, der har bidraget til Twitter, men det er desværre nødvendigt, hvis vi vil sikre firmaets succes fremadrettet,' lyder det i mailen.

De påvirkede medarbejdere vil få svar i en mail.

Simon Balmain, der er senior community manager for Twitter i Storbritannien, fortæller BBC, at han forventer, at han er blevet fyret, fordi han ikke længere kan logge på sin arbejdsmail.

»Alle fik en mail, hvor der stor, at der ville komme en stor reducering af medarbejdere og en time senere, blev folk udelukket fra deres computere. Mange af dem i Storbritannien sov stadig, da det skete, så de ved det ikke,« lyder det.

Også bestyrelsen er blevet mindre.

Her er ni mennesker blevet fyret, så det kun er Elon Musk, der lige nu er i bestyrelsen.

Der venter tilsyneladende et stort sagsanlæg for Twitter, der har varslet en opsigtsvækkende og omfattende fyringsrunde fredag.

I hvert fald skriver nyhedsmediet Bloomberg News, at flere Twitter-ansatte er gået sammen om at sagsøge det sociale medie.

Ifølge de ansatte er det imod både den føderale lovgivning og lovgivningen i den amerikanske delstat Californien at fyre folk uden 60 dages varsel.