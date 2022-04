Verdens rigeste mand kommer til Danmark.

Det sker 11. august i år, når Elon Musk besøger Planetarium i København.

»Elon Musk er inviteret som den entreprenør han er, men særligt fordi han har et dybtfølt ønske om at drive bæredygtig rumfart. Det er en kæmpe ære, at Elon Musk, der siges at arbejde 120 timer i ugen, vil prioritere et besøg i Danmark, og det er vi meget stolte af,« siger Mikkel Haarder, underdirektør i Dansk Industri.

Organisationen står sammen med Planetarium bag besøget fra den driftige iværksætter, der står eksempelvis bag Tesla-bilerne og rumprojektet SpaceX.

Det er Elon Musks første besøg i Danmark.

Det bliver dog ikke alle og enhver, der får mulighed for at møde ham. Forretningsmanden skal kun tale for 'udvalgte interessenter i industrien og uddannelsessektoren'.

»Det er en kollektiv indsats, der har muliggjort Elon Musks besøg i Danmark, siger Mette Broksø Thygesen, administrerende direktør i Planetarium:

»Det vil både inspirere flere danske virksomheder til at bruge rummets muligheder og forhåbentlig også skabe fascination for STEM-fagene på de danske uddannelsesinstitutioner.«

Elon Musk skal tale i Planetariums nyrenoverede Planetariekuppel.