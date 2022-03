Putins ansigt har ændret sig, og hans aggressive krigsførelse mod Ukraine er kommet bag på mange.

Men hvad sker der egentlig med Putin? Er han syg? Har han ændret adfærd? Eller viser han bare sit sande jeg? B.T. har spurgt flere Ruslandseksperter – og de er ikke helt enige.

»Det er en anden Putin end den Putin, der sprang ud for 22 år siden, da han blev præsident.«

Sådan lyder det fra den tidligere Ruslandskorrespondent for DR og nu for TV 2, Samuel Rachlin, der har fulgt Putin, siden han blev præsident.

Mange mener, at Putin er blevet mere sammenbidt. Her ses han i 2019. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Mange mener, at Putin er blevet mere sammenbidt. Her ses han i 2019. Foto: LEHTIKUVA

»Det er måske ikke så mærkeligt, når en mand har været ved magten i så mange år for en af verdens største magter, at han udvikler sin adfærd. Men det, jeg hæfter mig ved, er, at der også er en fysisk ændring,« siger Rachlin og tilføjer, at han selv har tænkt, om det er, fordi præsidenten er medicineret.

»Hans temperament og hans mentale og fysiske fremtoning er ændret, og jeg hæfter mig især ved scenen i det nationale sikkerhedsråd inden krigen, hvor han tog en af sine nærmeste rådgivere – chefen for udenrigsefterretningstjenesten – i skole nærmest i et tredjegradsforhør og klædte ham af til skindet for fuld offentlighed og åbne kameraer. Det har man aldrig set før.«

De seneste år har der været mange spekulationer, som B.T. tidligere har beskrevet, om hvorfor Vladimir Putins ansigt tilsyneladende ser mere rundt – eller opsvulmet – ud.

Nogle mener, at det kan skyldes, at han er i behandling for kræft, og at behandlingen har fået hans ansigt til at svulme op. Andre mener, at Putin lider af Parkinson, og at det er årsagen til hans adfærd, som ifølge mange den seneste tid er blevet mere irrationel og aggressiv. Ingen af rygterne er dog bekræftet.

Donald Trump mener, at Putin har ændret sig. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Donald Trump mener, at Putin har ændret sig. Foto: LEHTIKUVA

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, der ellers var kendt for at have udviklet et ‘tæt’ forhold til Putin, fortalte tirsdag, at han var overrasket over, at Putin virkelig havde gjort alvor af sine trusler om krig.

»Han har ændret sig meget,« lød det fra Trump, der oprindeligt troede, at Putins trussel ‘blot’ var et led i en forhandlingsmanøvre.

Ruslandsekspert og journalist Uffe Gardel, der har fulgt Putin og Rusland i mange år, mener dog ikke, at Putin grundlæggende har ændret sig.

»Han har hele tiden set med vestlige, demokratiske øjne været vanvittig. Selvfølgelig er det blevet værre. Han er blevet mere og mere emotionel og mere og mere hadefuld i sin retorik og adfærd. Men der er grundlæggende ikke noget nyt i det,« siger han.

Vladimir Putin menes at være kærester med Alina Kabaeva. Foto: ITAR-TASS Vis mere Vladimir Putin menes at være kærester med Alina Kabaeva. Foto: ITAR-TASS

Seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) mener heller ikke nødvendigvis, at Putin decideret har ændret adfærd.

»Det er svært at sige. Jeg har ikke noget grundlag for at sige, at han er blevet skør – eller at det, han laver, er irrationelt,« siger han og tilføjer, at han mener, at Putin fortsat tænker fra A til B til C til D.

»Men han kan måske være blevet lidt løsrevet fra virkeligheden. Måske har han fået dårlige efterretninger eller dårlig rådgivning. Måske forstår han ikke det russiske samfund mere. Han forstår slet ikke det ukrainske samfund mere, for han har levet isoleret i mange år som præsident. Han taler jo aldrig med almindelige mennesker mere,« siger han.

Flemming Splidsboel har også gjort sig tanker om Putins ændrede ansigt, men vil ikke udtale sig om, hvorvidt Putin kan være syg.

Vladimir Putin har tidligere vist sin forfængelige side - blandt andet, da han fremstillede sig selv på en meget mandig måde. Her ses han med bar overkrop i 2007. Foto: DMITRY ASTAKHOV Vis mere Vladimir Putin har tidligere vist sin forfængelige side - blandt andet, da han fremstillede sig selv på en meget mandig måde. Her ses han med bar overkrop i 2007. Foto: DMITRY ASTAKHOV

»Det kan jeg ikke vurdere. Men jeg kan sige med sikkerhed, at han har fået en hel del plastikkirurgi. Det er der ingen tvivl om. Det kan man se på ham, og det ved vi også,« siger han.

Flere medier som The Guardian og Vanity Fair har også gennem tiden beskæftiget sig med netop Putins mulige plastikkirurgi og om, hvorvidt det er årsagen til, at han ikke længere kan smile.

Splidsboel er ikke overrasket over, at Putin kunne finde på den slags.

»Putin fylder jo 70 år til oktober, og det er muligt, han er gået en smule i panik. Tidligere elskede han jo også at vise sig selv i bar overkrop,« lyder det fra Splidsboel.

Vladimir Putin var tidligere gift i over 30 år med Lyudmila Putin. De blev skilt i 2014, og han menes nu at være kærester med den 31 år yngre tidligere OL-gymnast Alina Kabaeva.