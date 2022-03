Han ejer to superyachter, tre helikoptere og to privatjets, der hver har et soveværelse med et spejl i loftet. Og så ændrede han den britiske fodboldverden.

Kontrasten fra de trænge kår, han voksede op i i Sibirien, og til det liv, han lever nu, er gigantisk for den stenrige oligark Roman Abramovich. Men spørgsmålet er, om den mystiske russiske rigmand nu kan ende med at miste det hele?

Vladimir Putins invasion af Ukraine har startet en jagt ind på de russiske oligarker. Torsdag kom også den 55-årige Roman Abramovich på sanktionslisten i Storbritannien, hvor han ellers har været en fast del af og symbol på ultimativ rigdom de seneste 20 år.

Abramovich, som er en af verdens rigeste mænd og vurderes til at have en formue på 750 milliarder kroner, er kendt for sine tætte relationer til Vladimir Putin. Og han havde nok set skriften på væggen.

Roman Abramovich med sin tredje kone Dasha Zhukova. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Roman Abramovich med sin tredje kone Dasha Zhukova. Foto: TOBY MELVILLE

Allerede i sidste uge forlød det, at han var begyndt at sætte sine store britiske ejendomme til salg – herunder sit palæ på Kensington Palace Gardens i London, som vurderes til at være over 1,1 milliarder kroner værd.

Hans to luksusyachter er også sejlet i 'sikkerhed' ud fra europæiske havne, og hans fodboldklub Chelsea blev sat til salg. Salget af sidstnævnte er dog sat på standby, da Storbritannien også har valgt at fryse hans aktiver som led i sanktionen.

Chelsea var ellers Abramovichs adgangsbillet til en anerkendelse i det forjættede land i Vesten. En slags blåstempling på, at han som russisk milliardær var blevet accepteret i det gode selskab. Kritikere mener, at det var Putins idé.

Uanset hvad, så lykkedes det. Næsten i hvert fald.

Roman Abramovich i 2015 med sin yngste søn Aaron. Foto: Alastair Grant Vis mere Roman Abramovich i 2015 med sin yngste søn Aaron. Foto: Alastair Grant

Købet af Chelsea i 2003 gjorde Abramovich kendt i Storbritannien. Nogle elskede ham, andre hadede ham. Han revolutionerede fodboldverdenen og kom tæt på den politiske indflydelse. Hans i alt syv børn med to forskellige koner kom i britiske skoler, og han sås tit på Chelseas hjemmebane, Stamford Bridge, hvor han heppede på sit hold.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, symboliserer Roman Abramovich Storbritanniens dilemma i forhold til de mange russiske oligarker, der de seneste årtier har investeret i landet.

»Abramovich er en mystisk superrigmand, der har svævet oven på vandene i Storbritannien i over 20 år. Han er en hadet nyrig russer, der har smadret fodbold, og han er Chelseas redningsmand på samme tid,« siger Illeborg, der har boet i London i 20 år og endda har hilst på rigmanden en enkelt gang.

»Vi ved, at han i mange år har været tæt på Putin, og vi ved, at hans penge kommer fra kilder, der normalt ikke ville tåle at se dagens lys. Han er en forkætret størrelse, der på mange måder symboliserer hele Storbritanniens problem med russiske penge,« siger han.

Abramovichs superyachts Solaris, der har kostet 430 millioner pund svarende til 3,8 milliarder kroner, blev set i Barcelone den 2. marts. Siden er den rykket til en havn i Tyrkiet. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Abramovichs superyachts Solaris, der har kostet 430 millioner pund svarende til 3,8 milliarder kroner, blev set i Barcelone den 2. marts. Siden er den rykket til en havn i Tyrkiet. Foto: JOSEP LAGO

Abramovich kom til verden i byen Saratov i det dengang meget fattige sydvestlige Rusland i oktober 1966.

Kun to og et halvt år gammel blev han forældreløs. Hans jødiske mor døde af blodforgiftning under en efterfølgende graviditet, mens hans jødiske far kort efter blev knust af en kran på en byggeplads.

Roman Abramovich boede derefter hos sin onkel nær Moskva, hvorefter han som fireårig kom op til sine bedsteforældre i Komi i Sibirien. Begge hans bedsteforældre var oprindeligt fra Ukraine, men flygtede under krigen.

»For at sige det ærligt, så kan jeg ikke kalde min barndom for dårlig. Som barn kan man ikke sammenligne ting: Den ene spiser gulerødder, den anden spiser slik. Begge dele smager godt. Som barn kan man ikke se forskellen,« udtalte Abramovich i 2006 til det britiske magasin The Observer i et af de få interview, han har givet.

Abramovichs koner: Roman Abramovich har været gift tre gange. 1987 - 1990: Olga Lysova Olga var datter af en embedsmand i den russiske regering og tre år ældre end Roman. Parret var kun gift i et par år og fik ingen børn. Ved skilsmissen fik Olga og hendes datter fra tidligere forhold penge til at leve for i to år af Abramovich. 1991-2007: Irina Abramovich Abramovich mødte Irina Abramovich på et Aeroflot fly, hvor hun var stewardesse. Parret fik sammen fem børn; Anna, Arkady, Sofia, Ilya og Anna. Irina Abramovich menes at have fået omkring 150 millioner pund svarende til 1,3 milliarder kroner ved skilsmissen i 2007. 2008 - 2017: Darja Zjukova I 2008 giftede Roman Abramovich sig på ny - med redaktøren Dasha Zhukova. Men heller ikke tredje gang var lykkens gang, for i 2017 blev de skilt. Parret fik to børn sammen, Lea og Aaron Abramovich. Zhukova skulle angiveligt have fået omkring 800 millioner kroner ved skilsmissen.

Som ung flyttede Abramovich til Moskva. Han droppede ud af universitetet og begyndte at sælge gummiænder hjemme fra sin lejlighed.

Da han i 1987 blev gift med sin første kone, Olga Lysova, gav hendes forældre parret 2.000 rubler i bryllupsgave. Det gav Abramovich mulighed for at udvide forretningen til deodoranter og parfume.

Ægteskabet holdt kun et par år, men Abramovichs næse for forretninger holdt ved.

Og ved Sovjetunionens fald lykkedes det ham at få fingre i nogle af de statsejede virksomheder, som siden har gjort mange oligarker til nogle af verdens rigeste mænd.

Den russiske præsident Vladimir Putin har et tæt forhold til Abramovich. Abramovich sagsøgte dog en forfatter, der i en bog beskrev, at han var under indflydelse af Putin, og at han stillede sin formue til rådighed for Putin. Foto: VLADIMIR RODIONOV Vis mere Den russiske præsident Vladimir Putin har et tæt forhold til Abramovich. Abramovich sagsøgte dog en forfatter, der i en bog beskrev, at han var under indflydelse af Putin, og at han stillede sin formue til rådighed for Putin. Foto: VLADIMIR RODIONOV

Abramovichs skabte sin formue på blandt andet olie, aluminium og aktier i det russiske flyselskab Aeroflot.

På sin vej mod rigdom kom Abramovich tæt på den tidligere russiske præsident Boris Jeltsin, og det menes, at Abramovich var stor fortaler for, at Putin skulle blive Jeltsins afløser. Og modsat flere andre oligarker lykkedes det tilsyneladende Abramovich at holde sig på god fod med den nye præsident.

Måske var det en formildende omstændighed, at han på Putins opfordring sagde ja til i otte år fra 2000 til 2008 at være guvernør i en af de mest øde russiske områder, Chukotka, der ligger så langt vest på i den arktiske cirkel i Rusland, at det ligger tættere på Alaska end Moskva.

Abramovich flyttede ikke sin egen familie, der dengang talte hans anden kone, Irina Abramovich, og parrets fem børn, til Chukotka, men han fyrede milliarder af egen lomme for at oprette infrastruktur og nye hospitaler.

Roman Abramovich har fem børn med sin anden kone, Irina. Parret blev skilt i 2007. Foto: STR Vis mere Roman Abramovich har fem børn med sin anden kone, Irina. Parret blev skilt i 2007. Foto: STR

Mens Abramovich de seneste år primært har levet det vildeste luksusliv i sine luksuriøse ejendomme i London, St. Tropez, Rusland, Sardinien og USA og på sine to superyachter Eclipse og Solaris, er han blevet mere og mere accepteret i Vesten. Men forholdet til Putin og imaget som oligark bliver ved med at trykke som en sten i skoen.

Ifølge Jakob Illeborg har Abramovich dog været kløgtig og trådt varsomt i det britiske, hvilket har givet ham et langt bedre omdømme end andre oligarkers.

»Men på trods af hans dygtige strategiske og politiske spil er der stadig urent mel i posen. Det, han har indset nu, tror jeg er, at han risikerer at tabe det hele på gulvet, hvis han ikke gør noget nu. Og det var derfor, at han satte Chelsea til salg,« siger Illeborg med henvisning til, at Abramovich lovede at give overskuddet af salget for klubben til ofrene for Ukraine.

Abramovich har både russisk, israelsk og portugisisk statsborgerskab, så har han lidt at vælge imellem, hvis han skal finde sig et nyt sted at bo.

»Jeg tror, at hans tid i Storbritannien – og mange af de andre oligarkers tid – for nu er overstået. Jeg tror, at han vil søge andre steder hen – måske Israel, hvor han er velkommen. Men jeg tror ikke, at hans indflydelse er ovre. Russerne er så langt inde i det britiske system, at det kan være svært at få dem helt ud,« lyder det fra Illeborg.

Uanset hvad ender Abramovich dog næppe helt uden penge på kistebunden. Alene hans to superyachter har ifølge Guardian en estimeret værdi til over 15 milliarder kroner efter ombygninger.

Kilder: Daily Mail, The Observer, The Guardian, Forbes, AP