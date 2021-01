Nu er den god nok. Skuespilleren Tanya Roberts, der er kendt fra 'James Bond'-filmen 'A View to a Kill', er død i en alder af 65 år.

Hun døde ifølge hendes partner Lance O'Brien sent mandag aften lokal tid. Det skriver CNN.

Der har de seneste døgn været stor forvirring om hendes tilstand, da hendes manager, Mike Pengel, sent søndag gik ud i pressen med en meddelelse om, at hun var gået bort.

Men der viste sig at være tale om en misforståelse. Mike Pengel havde kort forinden talt med Lance O'Brien, og han havde fortalt, at han nu havde sagt farvel til hende. Mike Pengel tolkede det som, at hun var gået bort.

Roger Moore og Tanya Roberts i filmen 'James Bond: A View to a Kill'.

Da flere medier som TMZ og Inside Edition kontaktede Lance O'Brien vedrørende dødsfaldet, blev han også af den overbevisning, at det måtte være sket.

Men hun var fortsat i live på daværende tidspunkt. Og det fandt Lance O'Brien ud af, da hospitalet, hvor hun var indlagt, ringede ham op midt under et interview.

»Så nu fortæller du mig, at hun er i live?« udbrød han ifølge Inside Editions journalist:

»Hospitalet siger, at hun er live. De ringer til mig fra intensiv,« forklarede han herefter journalisten.

Skaden var bare allerede sket, da nyheden om hendes død allerede havde spredte sig verden over. Derfor måtte Mike Pengel trække den forrige udmelding tilbage.

Tanya Roberts trak vejret for sidste gang sent mandag aften på Cedars Sinai Medical Center i Californien.

Her havde hun ligget i respirator i over en uge, da hun fik et akut anfald den 24. december som følge af blodforgiftning.