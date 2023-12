En række kendte har længe været bekymrede for, hvad der ville ske, hvis deres navne blev sat i forbindelse med sexforbryderen Jeffrey Epstein.

Nu finder de måske snart ud af det. En dommer har i hvert fald besluttet, at en liste på 177 navne skal offentliggøres. Blandt navnene kan være flere prominente personer.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge mediet er det den amerikanske dommer Lorreta Preska, der mandag besluttede, at navnene på 177 af de personer, der ellers i retsdokumenterne har optrådt anonymt, skal afsløres inden 1. januar.

Dette billede af en ung Virginia Giuffre og prins Andrew rystede Storbritannien. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dette billede af en ung Virginia Giuffre og prins Andrew rystede Storbritannien. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Det vides endnu ikke, hvilke navne, der er tale om, men ifølge Daily Mail kan det blandt andet være navne på de tjenestefolk, Epstein havde ansat på sin ø, Little Saint James, i Caribien – ligesom mediet også mener, at den franske 'modelspejder' Jean-Luc Brunel samt Haley Robson, der skulle sørge for at skaffe piger til Epstein, kan være iblandt.

Også flere af de ofre, der mener, at de er blevet misbrugt af Epstein kan få offentliggjort deres navne.

Flere meget prominente personer – herunder Microsoft-Stifter, Bill Gates, prins Andrew, Robert Kennedy Jr. og den tidligere supermodel Naomi Campbell er også tidligere blevet sat i forbindelse med Epstein. Det vides endnu ikke, om de er iblandt de nye navne.

De pågældende personer har fået 14 dage til at komme med indvendinger mod at få deres navne offentliggjort. Bliver de offentliggjort, forventes det at blive senest i begyndelsen af det nye år.

Anklagerne mod Epstein var mange. Foto: Ho/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Anklagerne mod Epstein var mange. Foto: Ho/AFP/Ritzau Scanpix

Det er i forbindelse med den gamle retssag fra 2016, hvor Epstein-ofret Virginia Giuffre, der blandt andet beskylder prins Andrew for seksuelt misbrug, sagsøgte Epsteins tidligere kæreste og medsammensvorne Ghislaine Maxwell, at navnene nu bliver frigivet.

Selvom de to parter indgik forlig, søgte medier om at få indsigt i navnene på dem, der bliver nævnt i sagen, og det er altså de dokumenter, der nu skal offentliggøres.

Sagsanlægget mellem Giuffre og Maxwell er dog langt fra det eneste i den betændte sag.

Ghislaine blev i 2021 og 2022 også fremstillet i en straffesag, hvor hun endte med at blive idømt 20 års fængsel for at have medvirket til Epsteins misbrug.

Ghislaine Maxwell var for retten i 2021 og 2022. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ghislaine Maxwell var for retten i 2021 og 2022. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix

Ghislaine Maxwell blev kendt skyldig i systematisk at have hjulpet Epstein med at skaffe unge piger, han kunne misbruge – samt for trafficking af de unge piger.

Dertil kommer, at Virginia Giuffre også havde sagsøgt kong Charles lillebror, prins Andrew, som hun havde anklaget for seksuelt misbrug.

Prins Andrew endte med at indgå forlig i sagen, hvilket angiveligt kostede prinsen omkring 106 millioner kroner.

Desuden mistede han flere kongelige titler og blev tvunget til at stoppe med at være et arbejdende medlem af den britiske kongefamilie som følge af sagen.