Den engelske prins William er på Twitter ude at revse den racistiske reaktion, der har været fra adskillige engelske 'fans' efter EM finalenederlaget søndag.

Som bekendt tabte England EM-finalen i går til Italien efter straffesparkskonkurrence.

I straffesparkskonkurrencen var det tre mørke spillere, der brændte sparkene fra England (Sterling, Rashford og Saka), og det medførte en række racistiske opslag og udtalelser på de sociale medier efter kampen.

Disse udmeldinger revser den engelske prins i et Twitter-opslag.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

»Jeg væmmes af de racistiske udtalelser og henvisninger, der har været efter Englands kamp i aftes. Det er totalt uacceptabelt, at spillerne skal modtage denne uhyggelige opførsel. Det skal stoppe omgående, og alle involverede skal holdes ansvarlig for det,« skriver prins William i opslaget.

Også den engelske Premiereminister, Boris Johnson, har kommenteret den ballade, der har været efter nederlaget mod Italien.

I et opslag på Twitter skriver han:

»Det engelske landshold fortjener at blive æret som helte – ikke at blive fornærmet med racistiske udtalelser og fornærmelser. De, der er ansvarlige for disse forfærdelige fornærmelser, skal skamme sig.«

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021



Det engelske fodboldforbund reagerede også efter kampen med en officiel udmelding.

»Vi kan ikke gøre det tydeligere, end at nogen bag en sådan modbydelig opførsel ikke er velkomne som tilhængere af vores hold. Vi vil gøre, hvad vi kan for at støtte de berørte spillere, mens vi presser på for de hårdest mulige straffe for alle de ansvarlige.«

Rygter cirkulerer lige nu på sociale medier om, at en sort mand blev skubbet ned på nogle togskinner efter kampen, samt at en anden sort mand blev skubbet i Themsen, der er floden, som går igennem London.

Disse hændelser er dog ikke blevet bekræftet af de engelske myndigheder, og det vides endnu ikke, om hændelserne er relateret til fodboldkampen.