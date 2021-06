Prins Harry er tilbage i Storbritannien for første gang siden prins Phillips begravelse i april.

Siden da er der løbet meget vand under broen. Den såkaldte familiekrig har taget en ny drejning, efter prinsen medvirkede i dokumentarserien 'The Me You Can't See'.

Derfor er det et spændt Storbritannien, der ser til, mens prins Harry gør sit visit. Det skriver nyhedsmediet The Sun, der har fulgt familieproblemerne tæt.

Og allerede nu – et halvt døgn efter hans ankomst – er de britiske kongehuseksperter begyndt at tolke på familiens ageren.

Der er nemlig blevet bidt mærke i, at dronning Elizabeth satte sig ind i sin grønne Jaguar for at køre mod Frogmore Cottage, hvor prins Harry skal befinde sig under opholdet, ganske kort tid efter han var landet i London.

Kun 30 minutter efter at prins Harry var landet i London, var dronning Elizabeths grønne Jaguar på vejene, og det er yderst bemærkelsesværdigt, siger en tæt kilde til mediet.

»Der er ingen tvivl om, at det er et 'statement' fra dronningens side. Hun har helt sikkert mange ting på hjertet, som hun vil tale med sit barnebarn om, og jeg tror først og fremmest, hun er kommet til Frogmore Cottage som fredsmægler.«

Årsagen til prinsens besøg i Storbritannien er, at han og hans bror, prins William, skal indvie en statue af deres mor, prinsesse Diana, i London om få dage. Her kommer de to prinser selvsagt i kontakt. Noget, den britiske presse venter på i spænding. Prinsen er rejst til sit hjemland uden sin kone, Meghan, og deres to børn.