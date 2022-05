»Vi søger en tillidvækkende rektor med fagligt, organisatorisk og pædagogisk overblik.«

Det fremgår af et stillingsopslag, som Herlufsholm Skole og Kostskole har slået op på Gymnasiejob.dk.

Jagten på rektor er sat i gang, efter den seneste rektor, Mikkel Kjellberg, blev fyret i kølvandet af TV 2 dokumentaren om skolen, der har kunne afsløre en lang række sager om vold, krænkelser og mobning

Og der er kommet nogle helt bestemte retningslinjer for den kommende rektor.

»Den kommende rektor skal facilitere den pædagogiske udvikling med fokus på elevernes dannelse, værdier og deres personlige kompetencer. Endvidere ønskes en rektor, der ud fra skolens stærke faglige profil sammenholdt med et holistisk menneskesyn, vil skabe en kultur funderet på positive sociale fællesskaber.«

Tidligere rektor Mikkel Kjellberg. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Tidligere rektor Mikkel Kjellberg. Foto: Tobias Kobborg

»Rektor skal for skolens elever sikre trygge og kompetente rammer, der giver dem den bedste uddannelse og dannelse i forhold til de udfordringer, som fremtidens samfund byder på.«

Kostskolen har i den seneste måneds tid været på danskernes læber på baggrund af TV 2-dokumentaren og udtalelser fra en anden tidligere rektor.

Blandt andet den tidligere rektor, Klaus Eusebius, der virkelig kom i fokus, efter han direkte har sagt, at prins havde overtrådt alkoholreglerne på Herlufsholm og var blevet sendt hjem.

»Jeg kan give et eksempel. Vi havde en elev her for nogle år tilbage, som var medlem af den kongelige familie. Folk ved godt, hvem jeg taler om. Han overskred en af skolens alkoholregler, og jeg må sige, at jeg var iskold.«

»Der var slet ikke nogen tvivl om, at den dreng skulle have en advarsel, og det fik han. Så blev hans far i øvrigt orienteret om det, og det er, mener jeg, et meget godt eksempel på, at det der med, at vi holder hånden over særlige grupper, har intet som helst på sig,« sagde Eusebius til TV 2 Øst.

Herefter spurgte tv-værten, om det er prins Nikolai, hvorpå han sagde:

»Ja, det er det.«