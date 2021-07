Det er kun en uge siden, at Claus Meyer overfor B.T. kaldte 2020 for et »lorteår«.

Og alt tyder nu på, at udfordringerne er fortsat ind i 2021. I hvert fald har Meyers Kantiner lige mistet en stor kunde, som de ellers trofast har leveret mad til i ti år.

Således har virksomheden netop tabt udbuddet om kantinedriften i Novo Nordisk, skriver Børsen, der har fået fingrene i en intern mail sendt ud af Liselotte Lybæk, driftsdirektør i Meyers Kantiner.

I mailen lyder først og fremmest en stor tak til de mange medarbejdere, samt at man har værdsat det årelange samarbejde med medicinalgiganten.

Et samarbejde, som man håber på at genoptage på et senere tidspunkt.

For nuværende er Meyers Kantiner dog ude af billedet, bekræfter Helle Nykjær Sørensen, presseansvarlig i Meyers, overfor Børsen.

Afskeden med Novo Nordisk kommer i kølvandet på et hårdt år for Claus Meyer og hans livsværk, Meyers.

»Vi har været rigtig, rigtig hårdt ramt i Meyers, som jo primært beskæftiger sig med catering og kantiner, fordi vores forretninger har været lukket ned.«

»Men vi har været tilgodeset i Løgismose af væksten online og i butikkerne,« sagde Claus Meyer således til B.T. i sidste uge.

Claus Meyer solgte i 2014 en stor del af Meyers til den britiske kapitalfond IK Investment Partners, der valgte at lægge selskabet sammen med et andet dansk gourmetselskab, som de også købte, nemlig Løgismose.

Det seneste regnskab for den samlede virksomhed, der hedder Løgismose Meyers ApS, viser således, at især fortjenesten hos Meyers i 2019 har ført til, at indtjeningen 2019 er blevet dårligere end forventet.

Selskabet har desuden nedskrevet varemærket Meyers med 233 millioner kroner, hvilket også kan ses i årets resultat, der er på minus 203 millioner kroner.