For 17 år siden var de et af de mest hotte stjernepar i Hollywood. Og nu har de måske fundet sammen igen.

Efter hver især at være gået fra deres partnere er Jennifer Lopez og Ben Affleck blevet set på en ferie sammen.

Det beretter flere britiske og amerikanske medier. Og det får nettet til at koge.

For hvis 48-årige Affleck og 51-årige Lopez virkelig har nydt en romantisk weekend på det amerikanske luksusskiportssted i Montana, hvor de er blevet set, så er det ikke bare en ny Hollywood-romance.

Jennifer Lopez var forlovet, men slog op i 2004. Foto: JOHN G. MABANGLO Vis mere Jennifer Lopez var forlovet, men slog op i 2004. Foto: JOHN G. MABANGLO

Det vil være en genopstandelse af 'Bennifer', som de blev kaldt, da de var forlovede og næsten blev gift tilbage i 2003.

Ifølge Daily Mail, der viser billedet af parret sammen på skisportsstedet, fløj Affleck og Lopez til Montana i en privatjet.

Angiveligt ejer Ben Affleck en skihytte i det såkaldte Yellowstone Club, hvor han tidligere har holdt familieferie med sin ekskone og deres tre børn. Stedet er kendt for at tiltrække mange kendte, og blandt andet Bill Gates og Justin Timberlake er flittige gæster.

Ifølge Daily Mails oplysninger tilbragte parret en uge sammen på stedet, hvorefter de fløj tilbage til Los Angeles. Mediet beretter, at der er anden gang på kort tid, at parret tilbringer tid sammen.

Jennifer Lopez har været gift med Marc Anthony, som hun har to børn sammen med. Foto: Henry Coradin PR / HANDOUT Vis mere Jennifer Lopez har været gift med Marc Anthony, som hun har to børn sammen med. Foto: Henry Coradin PR / HANDOUT

Mødet mellem de to superstjerner er næppe tilfældigt. Ifølge TMZ har Affleck, der blev skilt fra sin kone Jennifer Garner tilbage i 2018, sendt beskeder til Jennifer Lopez siden februar.

Mens Lopez var på filmoptagelser i den dominikanske republik, hvor filmen 'Shotgun Wedding' er ved at blive optaget, blev hun ifølge TMZ oversvømmet med mails fra Affleck. Indholdet af disse mail var angiveligt af romantisk karakter, skriver TMZ.

Omtrent samtidig slog Lopez op med baseball-superstjernen Alex Rodriguez. Efter flere ugers spekulationer meddelte parret, der var forlovet, at de ikke længere var sammen i midten af april.

Og kun få uger efter kunne man se Jennifer Lopez og Ben Affleck sammen offentligt i Los Angeles.

Ben Affleck har tre børn med sin ekskone, Jennifer Garner. Foto: PAUL BUCK Vis mere Ben Affleck har tre børn med sin ekskone, Jennifer Garner. Foto: PAUL BUCK

Ifølge TMZ forlyder det, at Ben Affleck og Jennifer Lopez har været venner, siden de slog op. Det cementerede han, da han for nylig i et interview med magasinet InStyle fortalte, at han altid har været meget imponeret over Lopez' arbejdsmoral.

»Hun har et stort talent, men hun har også arbejdet meget hårdt for sin succes, og jeg er så glad på hendes vegne for, at hun – endelig – ser ud til at få den ros, som hun fortjener,« sagde han.

Hvis parret finder sammen igen, så bliver det dog et noget andet forhold end i deres yngre dage. I så fald må de indstille sig på at leve sammen i en moderne familie med bonusbørn.

Mens Jennifer Lopez har to børn, de 13-årige tvillinger Max og Emme sammen med sangeren Marc Anthony, så har Affleck de tre børn, 15-årige Violet, 12-årige Seraphina samt niårige Samuel med sin ekskone Jennifer Garner.