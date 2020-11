Susan Astani-Kjær, som er erhvervsmanden og den konservative politiker Christian Kjærs hustru, har netop sat sin villa i Sandbjerg i Nordsjælland til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Der er tale om et 185 kvadratmeter stort 70'er-hus, som Astani-Kjær købte tilbage i 2009 - før hun mødte F.L.Smidth-arvingen og altså sin nye ægtefælle.

Dengang gav Susan Astani 3,6 millioner kroner for villaen - men nu - mere end et årti senere - er ejendommen til salg for 8,95 millioner kroner.

Det er liebhavermægleren Ole Lindgreen & Partner, der varetager salget af det seks værelsers store hus, der altså sniger sig op på en kvadratmeterpris, som er en smule over gennemsnittet i det eksklusive kystpostnummer; Vedbæk.

For Astanis snart tidligere villa, skal der nemlig betales lige knap 48.400 kroner for hver kvadratmeter, mens den gennemsnitlige kvadratmeterpris i området i øjeblikket ligger på lige over 45.600 kroner.

Flere boliger til salg

Susan Astani-Kjær, som er uddannet læge, bor ikke villaen i på Egestien i Sandbjerg; hun har adresse i Schweiz, hvor parret sidste år besluttede sig at flytte ind i den tidlige royale kammerherres skihytte. I stedet har man kunnet leje huset som en feriebolig.

Måske er den udlandske hjemmebane også blandt årsagerne til, at den nyudbudte Sandbjergvilla ikke er det eneste huse, Kjær-parret har til salg for øjeblikket.

Også Christian Kjærs luksuriøse lystejendom Sandbjerggaard - et par kilometer væk - er på markedet, oplyser Boliga.dk.

For Kjærs 550 kvadratmeter store eksklusive bolig - hvor der blandt andet følger omkring 30 hektar jord, en ridebane, en svømmepøl og en tennisbane med, skal der dog betales helt andre summer. Ejendommen er nemlig udbudt til salg for 52 millioner kroner, hvilket gør den til en af de dyreste på det danske boligmarked for øjeblikket.

Christian Kjær har desuden også en lystejendom på Venø i Limfjorden, ligesom Susan Astani-Kjær også ejer slottet Sophienlyst udenfor Middelfart på Fyn. Ingen af disse ejendomme er i øjeblikket til salg.

Se Susan Astani-Kjærs villa i Nordsjælland her.