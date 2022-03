Mens mange store danske virksomheder for længst har trukket sig ud af Rusland grundet Putins invasion af Ukraine, er den danske skoproducent Ecco tavs om, hvorvidt virksomheden har tænkt sig at følge trop.

Ecco, der ejes af en Danmarks rigeste familier, har ellers de seneste år investeret massivt i Rusland, hvor virksomheden ejer mere end 200 butikker og har over 1.500 ansatte

Så sent som i 2020 skabte Ecco overskrifter i landets finansmedier med overskriften 'Satser massivt på Rusland', da Ecco overtog den russiske partner, distributøren Ecco Ros, og dermed også en masse skobutikker.

B.T. har i mere end to uger forsøgt at få svar fra Ecco på, om Ecco vil lukke sine butikker og aktive i Rusland – men trods det massive engagement har den jyske virksomhed, der ejes af Hanni Toosbuy Kasprzak, ikke haft lyst til at svare:

»Situationen i Rusland og Ukraine skifter fra dag til dag. Vi er i gang med at indsamle og analysere facts og har derudover ikke yderligere at tilføje,« lød det skriftlige og noget ukonkrete svar fra Eccos presseafdeling til B.T. 9. marts.

Trods flere henvendelser er det ikke lykkedes at få svaret uddybet:

»Vi har ikke yderligere at tilføje,« lyder det kortfattet fra Ecco 17. marts. Virksomheden har dog i en pressemeddelelse på sin hjemmeside skrevet, at virksomheden følger udviklingen nøje, og at det altid er virksomhedens første prioritet at tage sig af sine medarbejdere.

Ifølge Stig Binggeli, der er direktør i Brandhouse og brandingekspert, sidder virksomheder som Ecco i en stor kattepine.

»Det er jo pest eller kolera. Ud over den moralske forpligtelse, man har i offentlighedens søgelys over, at man ikke burde være engageret i det her land, så har man også nogle forpligtelser over for nogle medarbejdere, over for nogen, man har lovet noget, og over for nogle partnere,« siger han og forklarer, at det kan være en af årsagerne til, at Ecco endnu ikke har meldt ud, at man trækker sig ud af Rusland.

En anden årsag kan være leverandørforpligtelser:

»Ecco kunne teoretisk set sidde med nogle leverandørkontrakter, hvor mængden af skind eller materiale er en del af deres kontakter. Så hvis de trækker sig fra et stort marked, så kunne det her måske gå ud over deres leverancer på alle mulige andre markeder.«

»Der kan sagtens være nogle meget mere komplicerede ting, så selv om det er moralsk nemt, så kan rigtig mange medarbejdere blive arbejdsløse i nogle andre lande,« siger han.

Lektor i international politik ved Roskilde Universitet Michael Kluth forklarer, at det er svære beslutninger, som mange virksomheder med engagement i Rusland står overfor.

»Det er sådan lidt en afvejning af, hvor lang og hvor dyb man tror, at splittet bliver mellem Rusland og Vesten, når denne konflikt er overstået. Og så er der hensyn til lokale ansatte og til, at man måske har nogle teknologiske kompetencer og et produktionsapparat, som man er bange for at miste kontrollen med,« siger han og forklarer, at mange også er bekymrede for, om Rusland kan gøre alvor af truslen om at overtage de vestlige virksomheder, hvis de trækker sig:

»Der er jo ikke særlig mange gode eksempler på, at man efter en krise har kunnet få den slags tilbage, så frygten er selvfølgelig, at det er tabt,« siger Kluth og tilføjer, at det dog heller ikke er helt risikofrit at afvente, hvad der sker:

»Der er jo en risiko ved ikke at gøre det (trække sig tilbage, red.), fordi de så kommer i mediernes søgelys ved ikke at gøre det.«

Bølgerne har indimellem gået højt på de sociale medier, hvor især Jysk og Carlsberg blev revset for deres virke i Rusland og efterfølgende stoppede deres handel i Rusland.

Stiig Binggeli mener dog, at mange kommentarer bliver skrevet i afmagt, og at danske virksomheder, der har engagement i Rusland, næppe vil blive hårdt ramt af forbrugerne.

»Jeg tror, at de virksomheder, som er i Europa og har russiske ejere, bliver hårdere ramt end brands, der ikke trækker sig,« siger han med blandt andet henvisning til Sportmaster, som B.T. kunne afsløre har russiske ejere.

»For der skal du handle med russere. Hvis du køber et par Ecco-sko eller drikker en Carlsberg-øl, så handler du jo ikke direkte med russere,« siger han og tilføjer:

»Der er ikke den samme fordømmelse i det for brands, der trækker sig. Man kan jo godt forstå, at nogle har haft et stort marked. Det er meget lettere at fordømme russisk deltagelse i virksomheder i Danmark eller i England som for eksempel Chelsea.«