Den britiske sangerinde er blevet sagsøgt for 150.000 dollar, hvilket svarer til lidt under en million danske kroner.

Det sker, efter at hun har delt et billede på sin Instagram-profil, der tilhørte en paparazzofotograf.

Det skriver BBC.

Virksomheden, der har sagsøgt den populære sangerinde, hedder Integral Images Inc., og det er altså dem, der havde ophavsretten til billedet, som de mener, Dua Lipa har brudt.

Derudover hævder de, at Dua Lipa har profiteret ved at bruge billedet, eftersom hendes profiler på sociale medier bliver brugt til at markedsføre hendes musik.

Billedet blev taget 3. februar i en lufthavn. Fire dage efter delte sangerinden det på sin Instagram-profil. Her nåede det ikke at være oppe særlig længe, før det blev slettet igen.

Dua Lipa er ikke den første verdensstjerne, der er hoppet i fælden. Tidligere har kendisser som Gigi Hadid, Liam Hemsworth og Khloé Kardashian begået samme fejl, hvilket kostede dem alle en tilsvarende bøde som den, Dua Lipa står til at få.

Det har ellers været et år, hvor tingene ikke er gået ret meget imod den 25-årige sangerinde.

Hun har blandt andet vundet prisen for Storbritanniens bedste album samt en Grammy for bedste popalbum.

Og snart kan man endda finde Dua Liap uden for musikken.

Hun har netop landet en rolle i thrilleren 'Argylle', der også har Samuel L. Jackson og Sam Rockwell på rollelisten.

Til selvsamme film står Lipa også for filmens titelsang.