Når Dronningen vælger at sende en Instagram-hilsen fra sin ferie, er det et tegn på, at hun følger med tiden – til trods for, at hun fylder 81, næste gang, der skal lys i hendes lagkage. Det siger ekspert i sociale medier.

»Dronningen kunne sagtens sige: ‘Det må de unge tage sig af'. Men jeg tror, hun er nysgerrig og vil være der for danskerne,« siger Nathalie Larsen, der er digital chef hos kommunikationsbureauet Lead Agency og specialist i sociale medier på Go’ Morgen Danmark.

»Jeg ser hende som én, der ikke er bange for at prøve nye ting af. Hun er kunstner, og mediet passer godt til hende.«

Dronning Margrethe er for tiden på ferie i kongefamiliens jagthytte i Vesthimmerland. Herfra postede hun tirsdag både billeder og en hilsen til danskerne:

Dronningens billede fra den vesthimmerlandske skov. Foto: Kongehuset

»Den danske natur er noget ganske særligt, og det skal vi alle glæde os over. Det seneste år har naturen været et frirum for mange af os, og vi har oplevet Danmark på en ny måde,« skrev Dronningen på kongehusets Instagram-profil.

»Vi kommer tættere på kongehuset, og det er rart at se, at de er der for os. Det er den følelse, man får, når de deler billeder med os,« siger Nathalie Larsen.

Selvom Dronningens feriebilleder er mere polerede end dem, man normalt møder på det sociale medie, giver Nathalie Larsen hende alligevel plus point for dem.

»På den ene side er det professionelle billeder med den særlige stil, man forbinder med kongehuset. På den anden side viser billederne også den mere personlige side af hende, som man forventer at møde på de sociale medier.«

Det fungerer bedst, når de opslag, de kongelige lægger ud, rummer både det personlige og det pæne, siger hun.

»Men det er fedt, når vi sommetider ser de lidt mere grynede billeder, som for eksempel Frederik, der endelig er blevet klippet. Her mærker man, at de kongelige på de sociale medier, er på linje med os andre.«

En mere personlig stil på de sociale medier passer godt til den yngre generation med Frederik og Mary i spidsen.

»Den viser, at de har humor og er lidt mere nede på jorden,« siger Nathalie Larsen.

Men dronning Margrethe er nødt til at være tro mod sig selv, og den måde hun er regent på, når hun poster indhold.

»Dronningen holder sin stil, men forsøger at komme ud, hvor danskerne er og have en mere direkte kontakt. At hun stadig bruger professionelle billeder er et skridt i den rigtige retning,« siger some-specialisten.