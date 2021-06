Dette års 'Reality Awards' vil nok mest af alt blive husket for drama.

Både under og efter 'Reality Awards' har showet taget overskrifter efter flere spektakulære hændelser (læs dem i bunden af artiklen), og nu har situationen så taget en helt ny drejning.

Smykkedesigneren Mai Manniche har nemlig anmeldt arrangøren for 'Reality Awards', Kit Nielsen, som Mai Manniche mener, har forbrudt sig på persondataloven, da hun i et interview med B.T. udtalte følgende:

»Jeg vil gerne lige sige, at selv Mai Manniche har haft en coronatest med derud.«

JewlCph-indehaveren Mai Manniche skriver i et Facebook-opslag:

'Ikke bare involverer Kit Nielsen mig ufrivilligt i hendes drama, hun fortæller også offentligheden om mine meget private sundhedsoplysninger, hvilket er en direkte og meget grov overtrædelse af GDPR-reglerne og persondataloven. Det er meget private sundhedsoplysninger, og en sådan offentliggørelse uden mit samtykke er ulovlig.'

Manniche skriver ydermere, at hun har forsøgt at løse det internt ved at fremsende et mindre erstatningskrav. Det er dog ikke noget, Kit Nielsen har accepteret.

Selvsamme Kit Nielsen beskriver på sin Facebook-profil situationen, som hun tager med ophøjet ro. Hun fortryder ikke sine udtalelser om Mai Manniche. Det eneste, hun faktisk fortryder, er, at hun i første omgang inviterede smykkedesigneren.

'Jeg har nu modtaget en faktura på 30.000 kroner + moms fra Mai Manniches firma JEWLSCPH ApS. Hun har angivet beløbet som en erstatning, jeg skal betale firmaet for at have krænket GDRP-loven ved at udlevere hendes personlige oplysninger,' skriver 'Reality Awards'-arrangøren blandt andet i opslaget.

B.T. har været i kontakt med både Mai Manniche og Kit Nielsen. Ingen af dem ønsker at udtale sig til artiklen, men henviser derimod til deres Facebook-opslag hver især.

Den tilspidsede konflikt kommer i kølvandet på andre opsigtsvækkende hændelser under og efter showet.

Under showet blev realitydeltageren Teitur Skoubo nemlig smidt ud på grund af sit manglende hensyn til coronarestriktioner.

Efter showet blev alle deltagere så sendt i isolation, da en unavngiven deltager var blevet testet positiv for den smitsomme Delta-variant af corona.

Det viste sig altså ikke at være det eneste, som 'Reality Awards kunne byde på, og nu ligger sagen i Datatilsynet.