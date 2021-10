P3-værten Line Kirsten Nikolajsen venter sit og kæresten Nicklas Søderberg Lundstrøms første barn.

Det annoncer hun selv i et opslag på Instagram, hvor hun viser både scanningsbilleder og den lille babybule frem.

'Nåmeeeen … den der tur til Gran Canaria (eller knald canaria amarite) i sommer ikke? Den endte ret godt!' skriver den 29-årige P3-vært til opslaget.

Ikke mindst annoncerer Line Kirsten Nikolajsen både det kommende barns køn og terminsmåned.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af LINE KIRSTEN (@linekirsten)



'Hun kommer ud til april', slutter hun.

Hendes kæreste, den 35-årige skuespilleren Nicklas Søderberg Lundstrøm, har da heller ikke kunne dy sig for at fortælle om de lykkelige omstændigheder.

'Nye X-kromosomer i fokus. Og ja, det kom da også bag på mig, at det er en pige efter første scanning. Det viste sig at være en lårknogle … Uanset hvem du er, er vi oprigtigt lykkelige. Jeg er så glad,' skriver den vordende far med et glimt i øjet.

Line Kirsten Nikolajsen og Nicklas Søderberg Lundstrøm blev forlovede juleaften sidste år.

'Det er lidt smukt, at jeg lige havde mødt Nicklas, da vi startede 'Line Kirsten Giftekniv', og at programmet nu lukker samtidig med det her,' lød det i den forbindelse fra radioværten.

Line Kirsten Nikolajsen blev kendt gennem P3-programmet 'Line Kirsten Giftekniv'. I dag er hun stadig vært på kanalen i programmerne 'Tabu' og 'Tværs'.

Nicklas Søderberg Lundstrøm er skuespiller og blandt andet kendt for sine roller i filmene 'Supervoksen' og senest 'En frygtelig kvinde'.