Det er nok de færreste, der får marihuana i konfirmationsgave.

Og det er nok endnu færre, der får det af sin far.

Dette var dog ikke desto mindre, hvad der skete for DR-vært Frederik Dirks Gottlieb. Det fortæller han i Radio 4-programmet 'Portrætalbum'.

»En mand, der virkelig brændte for musik og som virkelig kunne fortælle op og ned, især hvis han lige havde fået lidt at drikke eller ryge. Han introducerede jo marihuana, en lille smule hash i konfirmationsgave, hjemmegroet. Det var tidligt. Det vil jeg faktisk fraråde folk at gøre med deres egne børn,« fortæller han og fortsætter:

»Han fandt ud af, at man kunne købe visse fuglemadsblandinger, som du kunne hive hampfrøene ud af og gro dine egne planter.«

Der var dog også den mere konventionelle metode, som lidt flere kender, med en tur ud på Christiania, som Frederik Dirks Gottlieb også hurtigt blev introduceret for.

DR-værten forklarer, at hans far ikke var et stort pothoved, men at han gik op i have det sjovt og nyde livet.

»Han ville gerne introducere det her til mig i nogle trygge rammer., men det var helt klart for tidligt.«

Frederik Dirks Gottlieb er blandt andet vært på DRs populære UFO-podcast 'Flyvende tallerken’, men også kendt fra 'Stream Team', 'Serieland', 'Binge', 'Den Sorte Boks' og 'Generation Mars'.