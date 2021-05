Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er taget ud af det danske coronavaccinationsprogram på grund af mulige bivirkninger.

Men man kan stadig takke ja til frivilligt at få en af de skrottede vacciner. Det har en af DRs værter nu gjort.

Andreas Kousholt, der er vært på 'Go' Morgen P3', har fået stikket med Johnson & Johnson.

Det har han delt på sin egen Instagram.

»Nemt, hurtigt og smertefrit var det. Det sidste halve års tid har jeg tænkt på og talt om vacciner dagligt. Nærmest som en besættelse,« skriver han og fortsætter.

»Det er derfor helt surrealistisk, at det nu er overstået for mit vedkommende.«

DR-værten er 29 år gammel, men på nippet til at blive 30, hvilket betyder, at han lander i den gruppe af danskere, der ifølge vaccinationskalenderen kan se frem til at få det længe ventede stik som det sidste.

For borgere i alderen 25-29 og 35-39 år forventes vaccinerne at begynde i midten af juni, mens det for borgerne i 30-34-årsalderen er en måned senere. Forventninger, der afhænger af leveringerne af vacciner.

Men alt dette behøves Andreas Kousholt ikke bekymre sig om, nu hvor han har fået det ene stik af Johnson & Johnson, der skal til.

»Om et par uger er coronapasset permanent opdateret. Det lysner,« skriver han i sit opslag.

Det er især mænd i Andreas Kousholts' aldersgruppe, der virker villige til at få den skrottede vaccine.

Således åbnede der torsdag morgen et center for de skrottede vacciner i DGI Byen i København, hvor man kunne få stikket.

Det valgte 152 personer at få – 126 af dem var mænd, mens 26 var kvinder. Gennemsnitsalderen var 33 år.

Ifølge Jonas Nilsen der er læge og medstifter af firmaet Practio, som giver de droppede vacciner, er det ikke så underligt, at det er langt flest mænd, – i de yngre aldersgrupper – der vælger at få en af de droppede vacciner.

»Det er ikke så overraskende, at der er flere mænd end kvinder, fordi der er færre bivirkninger for mænd. Og aldersfordelingen giver vel også god mening, fordi det er dem, der står længst tilbage i køen«, siger han.