Nu er der ikke længe til.

Senere på måneden kan du se dokumentarfilmen, som Oprah Winfrey har lavet i samarbejde med prins Harry.

Den handler om mental sundhed, og den kan ses på streamingplatformen Apple TV +. Det skriver Vanity Fair.

Det har længe været kendt, at de to arbejdede på en dokumentar sammen. Den amerikanske psykolog Bruce D. Perry er også involveret i udsendelsen.

Co-Chair Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, waves as he speaks onstage to speak during the taping of the "Vax Live" fundraising concert at SoFi Stadium in Inglewood, California, on May 2, 2021. Foto: VALERIE MACON

Med dokumentarfilmen vil skaberne vise, hvor vigtigt det er at have en god mental sundhed.

Prins Harry har tidligere udtalt, at han håber, at filmen er positiv, oplysende og inkluderende for folk.

Lanceringen kommer to måneder efter, at prins Harry og hans kone Meghan medvirkede i det omstridte CBS-interview, hvor selvsamme Oprah Winfrey var journalist på interviewet.

Harry og Meghan fortalte dengang om livet som kongelig, og om hvordan det var at træde tilbage fra den britiske kongefamilie.

Interviewet skabte stor debat i hele verdenen.

Især i Storbritannien vakte interviewet både vrede og forargelse.

Blandt andre var den kendte engelske tv-vært Piers Morgan ude at kritisere interviewet og kalde det 'klamt og gyseligt'.

Episoden fik ham til at stoppe på det ellers populære morgenshow 'Good Morning Britain'.