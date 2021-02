Divya Das bliver ny TV 2-korrespondent i Bruxelles.

Det skriver tv-stationen i en pressemeddelelse.

I tre år, hvor Brexit konstant var på den internationale dagsorden, var Divya Das Europa-korrespondent med base i London, og siden 2020 har hun været udsendt til europæiske brændpunkter og til amerikansk valgdækning.

Divya Das har også tidligere været vært på TV 2 Nyhederne i en kortere periode, inden hun blev Europa-korrespondent.

Men nu overtager hun for Lotte Mejlhede, der vender tilbage til Danmark for blandt andet at blive vært på et nyt udenrigsmagasin på TV 2 NEWS efter syv år i Bruxelles. Derudover vil Lotte Mejlhede som international korrespondent dække Storbritannien, Arktis og rigsfællesskabet samt den internationale sikkerhedspolitik.

»Udenrigsstoffet opprioriteres på TV 2 News, og det kommende udenrigsmagasin vil give yderligere substans til den intensive udenrigsdækning på TV 2 News,« siger Jakob Vissing, chefredaktør for TV 2 Udland.

Samtidigt bliver der lavet en kæmpe rokade andet steds i TV 2-regi.

Den tidligere nyhedsdirektør Mikkel Hertz bliver nemlig Europa-korrespondent, hvor han bliver bosat i Berlin.

Desuden bliver Jesper Zølck nu TV 2s nordiske korrespondent med adresse i Stockholm, Claus Borg Reinholdt dækker Rusland fra Sankt Petersborg, Jeppe Krogager er korrespondent i Spanien, og Eva Ravnbøl rapporterer fra Italien.

Andre velkendte ansigter forbliver på deres poster. I USA fortsætter Jesper Steinmetz som TV 2-korrespondent, ligesom Ulla Terkelsen fortsætter som international korrespondent med udgangspunkt i Frankrig. Rasmus Tantholdt fortsætter som krigs- og konflikt-korrespondent, og Steffen Jensen fortsætter med at dække Mellemøsten.