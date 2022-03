Der bliver ikke sparet meget på pengene i journalist og podcast-vært Ditte Okmans liv. Faktisk tænker hun slet ikke over, hvis hun bruger beløb på under 300 kroner.

Og på bare tre måneder har hun brugt 55.000 kroner på restaurantbesøg. Det kommer frem i tirsdagens afsnit af DR-podcasten 'Du kender typen'.

Her har livsstilsekspert Anne Glad besøg af Ditte Okman. Anne Glad har forud for besøget gransket Okmans økonomi, og det fører til flere opsigtsvækkende afsløringer.

»Ditte Okman er typen, der er omgivet af service – hun går tit på restaurant, vinbar, hotel – hun får leveret både færdiglavet mad og dagligvarer direkte til hoveddøren, og når hun skal rundt i København, bestiller hun en taxa.«

Ditte Okman, der selv er kendt for at være vært på B.T.-podcasten 'Det, vi taler om' fortæller, at hun ikke tænker så meget over sit forbrug.

»Jeg er jo meget lyststyret,« siger hun og fortæller, at hun har meget let ved at bruge beløb under 300 kroner.

»Jeg tænker simpelthen ikke over det. Det kan lyde skrækkelig arrogant,« siger hun, hvorefter hun forklarer, at hun egentlig har et meget afslappet forhold til penge:

»De har dybest set ingen værdi for mig, andet end når jeg omsætter dem,« siger Ditte Okman, der dog alligevel bliver overrasket, da Anne Glad fortæller hende, at hun har brugt en mindre formue på restaurantbesøg de seneste tre måneder:

»Hvis vi isolerer udgifterne til restauranter, så har du på de her knap tre måneder betalt godt 55.000 kroner. Det er så inklusiv en arbejdsrelateret tur til Rom med podcasten og en privattur til New York,« lyder der fra Anne Glad, der også spørger:

Er du aldrig bekymret for, om du har penge nok?

»Nej, det er jeg faktisk ikke,« lyder det fra Ditte Okman, der dog tilføjer, at hun godt kan være bekymret for, om hun mister sit job.

Ditte Okman er selvstændig og arbejder blandt andet for B.T., hvor hun er klumme skribent og vært på podcasten ‘Det, vi taler om’. Derudover er hun også forfatter og holder foredrag.