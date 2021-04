Mark Elliot, der i mange år speakede introen til en lang række Disneyfilm, er død 81 år gammel.

Dette bekræftes af Elliots kollega, Joe Cipriano, på Twitter, hvor han har delt et billede af de to sammen. Mark Elliot står til højre.

Mark Elliot blev især kendt for sin faste vending »And now, our feature presentation,« i starten af en lang række Disney-videofilm. En opgave, han varetog fra 1983 til 1996, hvor Beau Weaver tog over.

Han fortsatte dog sit virke hos Disney helt indtil 2008.

Mark Elliott 1939 - 2021

Han var også stemmen bag mange trailers og speakede sine to sidste – 'Aristocats' og '101 Dalmatiner ll: Kvik på eventyr i London' – i 2008, da disse blev udgivet som DVD'er i special edition.

Listen over film, han har været involveret i, er lang, og indeholder flere prominente titler.

'Skønheden og udyret', 'Aladdin', 'Løvernes Konge', 'Tarzan' og 'Peter Pan' er blot et udvalg af de mange film, han har haft en stemme med i.

Han fik sit gennembrud, da han speakede traileren til filmen 'Smokey and the Bandit' og radiokampagnen til den første Star Wars-film.

Udover at speake for Disney, har Mark Elliots stemme også været brugt på nyhedsstationerne CBS og FOX.

Mark Elliots navn var faktisk John Harrison Frick Jr., men han ændrede det til det mere genkendelige Mark Elliot, da han begyndte at arbejde som radiovært.