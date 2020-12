Skuespiller og teaterdirektør Klaus Pagh er lørdag blevet bisat.

Det er sket i Frederiksberg Kirke, skriver Se og Hør, der er til stede ved bisættelsen.

En stribe kendte danskere er mødt for at sige et sidste farvel til Klaus Pagh, der blev 85 år.

Blandt de fremmødte er skuespillerens tidligere hustru, Sonja Oppenhagen. Også racerkører Thorkild Thyrring er ved Frederiksberg Kirke for at tage afsked.

Danmarks James Dean blev han kaldt. Foto: Scanpix Vis mere Danmarks James Dean blev han kaldt. Foto: Scanpix

Han hylder teaterdirektøren for at have sørget underholdning til danskerne gennem mange år.

»Han var jo en virksom mand, og han tog jo til udlandet og hentede forestillinger,« siger Torkild Thyrring til Se og Hør.

Klaus Pagh, der var kendt som Danmarks svar på James Dean, sov ind tirsdag morgen.

Han var omgivet af sin familie, blev det oplyst af hans nærmeste.