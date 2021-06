I fredags kunne hertuginde Meghan og prins Harry kalde sig for forældre til to.

Det har naturligvis vakt opsigt verden over. Også mere end en kongelig fødsel plejer at gøre.

Årsagen til den store debat skal simpelthen findes i valget af den nyfødtes navn.

Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor er navnet på deres nyfødte datter, og det er et navn spækket med ikoniske referencer.

(FILES) In this file photo taken on March 11, 2019 Britain's Prince Harry, Duke of Sussex (R) and Meghan, Duchess of Sussex leave after attending a Commonwealth Day Service at Westminster Abbey in central London. - Prince Harry Meghan Markle announced on June 6, 2021 the birth of their daughter Lilibet Diana, who was born in California after a year of turmoil in Britain's royal family. "Lili is named after her great-grandmother, Her Majesty The Queen, whose family nickname is Lilibet. Her middle name, Diana, was chosen to honor her beloved late grandmother, The Princess of Wales, " said a statement from the couple. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL Vis mere (FILES) In this file photo taken on March 11, 2019 Britain's Prince Harry, Duke of Sussex (R) and Meghan, Duchess of Sussex leave after attending a Commonwealth Day Service at Westminster Abbey in central London. - Prince Harry Meghan Markle announced on June 6, 2021 the birth of their daughter Lilibet Diana, who was born in California after a year of turmoil in Britain's royal family. "Lili is named after her great-grandmother, Her Majesty The Queen, whose family nickname is Lilibet. Her middle name, Diana, was chosen to honor her beloved late grandmother, The Princess of Wales, " said a statement from the couple. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Foto: BEN STANSALL

At Lilibet har fået sit mellemnavn fra prins Harrys afdøde mor, prinsesse Diana, kommer nok ikke som en overraskelse for særlig mange. Men at den lille pige har fået dronning Elizabeths kælenavn som sit fornavn er anderledes opsigtsvækkende, mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der har været bosat i London i 20 år og dermed har et stort kendskab til britiske kongehus.

»Det hænger ikke helt sammen med parrets ageren det seneste års tid, hvor de mildest talt har taget afstand til det britiske kongehus. Det er jo i og for sig normalt at opkalde sit barn efter familiemedlemmer, men når de har taget den afstand fra kongehuset, som de har gjort det seneste år, er det lidt besynderligt, at de har valgt et navn med så ikoniske kongehusreferencer.«

»Når det er sagt, så har parret sin argumentation klar. De har helt tydeligt fortalt, at de ikke har et horn i siden på dronningen. Det er institutionen som helhed, de har haft et problem med. Det kan de med rette sige, hvis eller når nogen spørger undrende ind til valget af navnet.«

Han mener, at parrets ståsted i forhold til kongehuset kommer til at skabe endnu mere forvirring, end der var i forvejen, efter de har valgt navnet Lilibet til deres datter.

epa09251588 (FILE) - Britain's Prince Harry and his wife Duchess Meghan, holding their son Archie, at the Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation in Cape Town, South Africa, 25 September 2019 (reissued 06 June 2021) Duchess Meghan gave birth to her second child, the couple announced on its Internet platform on 06 June 2021. Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor according to the announcement was born in California, USA, on Friday, 04 June 2021. The birth was confirmed by a spokesperson of the grandson of Britain's Queen Elizabeth II and his wife. EPA/TOBY MELVILLE / POOL *** Local Caption *** 56698564 Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere epa09251588 (FILE) - Britain's Prince Harry and his wife Duchess Meghan, holding their son Archie, at the Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation in Cape Town, South Africa, 25 September 2019 (reissued 06 June 2021) Duchess Meghan gave birth to her second child, the couple announced on its Internet platform on 06 June 2021. Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor according to the announcement was born in California, USA, on Friday, 04 June 2021. The birth was confirmed by a spokesperson of the grandson of Britain's Queen Elizabeth II and his wife. EPA/TOBY MELVILLE / POOL *** Local Caption *** 56698564 Foto: TOBY MELVILLE / POOL

»Jeg kan godt forstår de briter, der mener, at de prøver at få det bedste fra begge verdener. Det føles jo lidt, som om de ikke ønsker at medvirke i showet, men stadigvæk vil bruge showets navne. Bogstaveligt talt.«

Selvom det kun er få dage siden, at fødslen og offentliggørelsen af navnet fandt sted, er debatten for alvor i gang i Storbritannien. Holdningerne er meget todelte, fortæller Jakob Illeborg.

»På den ene side er der Meghan og Harrys støtter, der mener, at det er sødt og muligvis en måde at begrave stridsøksen på. På den anden side har vi dem, der ikke bryder sig om Meghan og Harry. De tænker, at navnevalget er upassende og et mediestunt. Jeg tror i hvert fald ikke, at opdelingen imellem de to 'grupper' bliver mindre efter det her.«

Til trods for at Lilibet i skrivende stund er tre dage gammel, har offentligheden endnu ikke fået et billede af hende at se. Det er noget, flere britiske medier undrer sig over, blandt andre The Guardian og Hello Magazine, der dækker kongehuset tæt.

Årsagen til det manglende foto skyldes, at parret sidste år trak sig fra de kongelige pligter. Det betyder, at parret ikke behøver at vise offentligheden deres nyfødte datter. B.T.s internationale korrespondent synes dog ikke, at det valg hænger sammen med valget af navnet.

»Hvorfor så give barnet det navn, de har givet. Det er de to mest ikoniske navne i Storbritanniens kongehus de seneste mange. Hvis man ønskede hende en stille tilværelse, ville jeg nok have valgt nogle mere borgerlige navne. På den anden side forstår jeg godt, at de venter med at offentliggøre billeder. Endelig er de ikke forpligtet til det, og så kan de få lidt ro omkring fødslen. Jeg tror dog bare, at det giver modsatte effekt,« afslutter Jakob Illerborg.