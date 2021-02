I et opråb direkte rettet mod Mette Frederiksen beder Dennis Knudsen for sin salons overlevelse.

'Kære Mette. Jeg har en kæmpe frisørsalon, men jeg kan snart ikke holde den længere,' skrev han søndag på Instagram.

Efter 35 som stylist og frisør åbnede Dennis Knudsen i maj en ny, stor salon, House of Dennis Knudsen, i København. Planen var, at der både skulle være plads til at blive klippet og stylet, men også til, at Dennis Knudsen kunne holde forskellige arrangementer.

Men coronanedlukningen gør det svært at blive ved med at tro på, at planen holder, siger han til B.T.

Dennis Knudsen åbnede i maj en ny stor salon i København. Nu er han ved at være presset på økonomien. Foto: Nils Meilvang Vis mere Dennis Knudsen åbnede i maj en ny stor salon i København. Nu er han ved at være presset på økonomien. Foto: Nils Meilvang

»Vi havde en fantastisk måned i begyndelsen, hvor vi kunne samle 60 kvinder til events.«

Han nåede at holde fem-seks aftener, hvor omkring 300 kunder var forbi butikken, før anden nedlukning ramte. Siden har der været stille i salonen, der har plads til 25 frisører.

Allerede i begyndelsen af februar var han presset over situationen:

»Det går ad helvede til. Jeg går og rydder lidt op, hænger gardiner op og får styr på skuffer og skabe. Men sådan kan det ikke blive ved,« sagde han dengang.

Siden er situationen kun blevet mere alvorlig:

»Jeg har nogle frisører, der i øjeblikket intet tjener. De har lejligheder og børn og er rigtigt hårdt ramt, for de er selvstændige og arbejder hos mig som konsulenter,« lyder beskeden i dag.

Fordi salonen kun har eksisteret i ni måneder, kan frisørerne ikke få kompensationen:

»For de kan ikke vise en indtægt, som deres kompensation kan beregnes ud fra,« siger Dennis Knudsen.

Skal frisørerne have lov at åbne op, hvis de kræver en negativ test, før kunden kan blive klippet?

Det samme gælder for ham selv. Derfor står han uden indtjening, men med faste udgifter til salonen.

»El, vand og forsikringer koster omkring 100.000 kroner om måneden. Det er mange penge at blive ved at knalde ind i forretningen,« siger han, der indtil videre har kunnet finansiere driften via sit holdingselskab.

»Men det kan jeg ikke blive ved. Jeg kan snart ikke mere. Når jeg ikke kan betale mine regninger, skal jeg ud at lede efter nye investorer.«

En ting er den manglende indtjening. Noget andet er de hår- og kosmetikprodukter, som Dennis Knudsen købte, da han åbnede i maj.

»En af de voldsomme katastrofer er mit varelager. Der er udløbsdatoer på produkterne, og de risikerer at gå til spilde, hvis der ikke snart bliver åbnet op,« siger han.

Han har derfor et konkret forslag til statsministeren, der tirsdag har indkaldt politikerne til en snak om, hvordan restriktionerne langsomt kan udfases.

»Jeg mener, at vi, frisører, kan åbne med test. Jeg kan låne et lokale ved siden af salonen, hvor jeg kan ansætte en person til at teste kunderne, ligesom man gør på filmoptagelser. Sådan kunne vi sagtens drive salonen,« siger han.

For de små frisører, som ikke kan stille test faciliteter til rådighed, mener han, at en test, der højst er 12 timer gammel, kunne være kundernes adgangsbillet til frisørstolen.