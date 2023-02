Lyt til artiklen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen har tidligere fortalt, hvordan han har dulmet de mørke sider af hverdagen med alkohol.

Men det er slut.

Dennis Knudsen har ikke rørt alkohol, siden han blev far første gang for knap fire år siden, fortæller han til SE og HØR.

»Det, at jeg kan være en ædru far, er fedt. Jeg savner ikke alkohol, for jeg kender konsekvensen af det,« siger han til ugebladet.

Her ses Dennis Knudsen, da hans yngste datter Naomi blev bisat i i Sct. Pauls kirke i Korsør 17. november 2022. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Jens N

Dennis Knudsen fortæller, at han ikke engang tager et halvt glas vin.

Nej, han nøjes med at drikke alkoholfrie øl.

»Hvis man har misbrug, så ved jeg, at der ikke skal tændes op i det. Jeg gider ikke udsætte mig for den risiko, for måske ryger jeg i,« siger han til SE og HØR.

Den kendte frisør mistede sidste år sin yngste datter Naomi, der led vuggedøden. Han er dog stadig far til tre børn.