Ditte Giese er rasende. Hun føler sig misbrugt og udnyttet, efter det tirsdag kom frem, at influenceren Fie Oppenhagen Arildsen siden 2016 har løjet om sin kræftsygdom.

Hun lider i virkeligheden af psykisk sygdom, men ifølge 43-årige Ditte Giese, der er journalist og debattør, undskylder det ikke de konsekvenser, det har haft for hende og andre kræftsyge.

»Og der skal nok være en del, der mener, at så skal vi ikke tale mere om det. At stakkels hende og videre i teksten. Men denne her sag påvirker tusindvis af mennesker – nemlig alle os, der lever med kræft eller er tæt på en med kræft,« skriver hun i sin seneste klumme på mediet Heartbeats.

Både i medier som Femina, Politiken og 'Go' aften live' har Fie Oppenhagen Arildsen fortalt om et forløb med kræft og for nylig kampen for ikke at blive smittet med corona.

Fie Oppenhagen Arildsen (th.) sammen med Stine Buje (tv.). De to har ofte holdt foredrag om kræftsygdom sammen. Vis mere Fie Oppenhagen Arildsen (th.) sammen med Stine Buje (tv.). De to har ofte holdt foredrag om kræftsygdom sammen.

En falsk kamp, som Fie Oppenhagen Arildsens familie nu har sat en stopper for. De har fortalt, at bloggeren nu får professionel hjælp til sine psykiske problemer.

Ditte Giese sidder tilbage med en følelse af, Fie Oppenhagen Arildsen – som hun kalder en »opmærksomhedssøgende ung kvinde« – har misbrugt hendes og andre kræftpatienters ulykke til sin egen fordel.

Og selvom det skyldes psykisk sygdom, så kan Ditte Giese ikke tilgive Fie Oppenhagen Arildsen, der primært fortalte om sit falske kræftforløb via sin Instagram-profil 'Fiesenberg' med omkring 20.000 følgere.

»Jeg har siddet og slået mig selv i hovedet med, hvorfor jeg ikke kunne være lige så engleblid og Buddha-blød og ikke har kunnet finde en eneste positiv ting at sige om denne her møgsygdom, når hun kunne turnere alle medierne rundt med en fortælling om, at det nærmest var en gave at have kræft,« skriver Giese.

Ditte Giese har i flere år fulgt Fie Oppenhagen Arildsen på sociale medier og læst om hende i medierne. Foto: Linda Kastrup Vis mere Ditte Giese har i flere år fulgt Fie Oppenhagen Arildsen på sociale medier og læst om hende i medierne. Foto: Linda Kastrup

Det har fået hende til at føle sig som en fiasko. For hvorfor kunne hun ikke se igennem uretfærdigheden og se sig selv og sit kræftforløb, som Fie Oppenhagen Arildsen gjorde?

Bloggerens budskab om at leve i nuet og holde sig positiv er en overfladisk fortælling om kræft, og det har skadet cancersagen, mener Giese, som selv lider af brystkræft, der har spredt sig til knoglerne.

B.T. ville gerne have lavet et interview med Ditte Giese, men hun havde ikke mulighed for at stille op.