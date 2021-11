Det er kun ni måneder siden, at Nadia Shila og Jeremy Gozdans tredje fælles barn, sønnen Henry, kom til verden med en medfødt sygdom, der betyder, han muligvis er blind.

Men nu skal 'De unge mødre'-parret skilles. Det bekræfter Nadia Shila Gozdan overfor B.T.

»Jeg har ingen yderligere kommentarer. Den eneste grund til, at jeg har offentliggjort det, er, at det ikke skulle komme ud andre steder. Resten er et privat anliggende,« lyder det fra den tidligere 'De unge mødre'-deltager.

Nadia Shila har også tidligere været hovedperson i DR3-dokumentaren 'Hjemløs på Instagram', og det var da også på gaden i USA, at Nadia Shila og Jeremy fandt sammen tilbage i 2016.

Nadia Shila Gozdan og hendes mor Heidi Pedersen boede på gaden i Los Angeles, hvilket blev portrætteret både i Kanal 4-serien 'De unge mødre' og DR3-dokumentaren 'Hjemløs på Instagram'. Foto: DR Vis mere Nadia Shila Gozdan og hendes mor Heidi Pedersen boede på gaden i Los Angeles, hvilket blev portrætteret både i Kanal 4-serien 'De unge mødre' og DR3-dokumentaren 'Hjemløs på Instagram'. Foto: DR

Men efter fem års forhold er det altså slut mellem parret med de tre fælles og to sammenbragte børn.

På sin Instagram-profil forklarer Nadia Shila Gozdan, at hun har været forsøgt hacket og derfor vælger at dele bruddet selv først.

»Jeremy og jeg har valgt at splitte op. Det er noget, der har været undervejs i noget tid, og vi har begge forsøgt at reparere noget, der ikke kunne repareres,« skriver hun i opslaget.

»Der er ingen hard feelings, og en gang imellem er man nødt til at indse, at kærlighed også handler om at give slip, når det er nødvendigt. Jeg tror ultimativt, at det er for det bedste, og jeg tror, at vi begge bliver glade hver for sig.«

Nadia Shila og Jeremy fandt sammen, da de begge boede på gaden i Los Angeles.

Senest har de boet sammen med deres tre børn, Hope, Hayden og Henry, samt Nadia Shilas mor Heidi Pedersen i en lejlighed tæt ved den amerikanske by Long Beach i det sydlige Los Angeles i staten Californien.

Men nu flytter parret altså fra hinanden.

Udover parrets tre fælles børn har Nadia Shila fra et tidligere forhold sønnen Kyle, der er anbragt i Danmark, mens Jeremy har datteren Aile fra et tidligere forhold.