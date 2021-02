Som blot 16-årige blev to søstre fra Ikast kastet ud i livet som supermodeller og blev verden over kendt som ‘Prada-søstrene’.

Nu er Amalie og Cecilie Moosgaard kommet helt i top på en fornem liste.

Tvillingesøstrene er nemlig blevet udnævnt til nogle af verdens mest glamourøse tvillinger.

Det er det britiske magasin Tatler, der har lavet listen, hvor de jyske tvillinger bliver nævnt som tredje par på den glamourøse liste.

Tatlers liste toppes af prinsesse Dianas niecer, tvillingerne, Lady Amelia og Lady Eliza. De ses her med deres storesøster lady Kitty. Foto: Dave Thompson Vis mere Tatlers liste toppes af prinsesse Dianas niecer, tvillingerne, Lady Amelia og Lady Eliza. De ses her med deres storesøster lady Kitty. Foto: Dave Thompson

Listen toppes af prinsesse Dianas niecer, ‘Spencer’- tvillingerne lady Eliza og lady Amelia, samt af tvillingerne Hermione og Chloe Fleming. Sidstnævnte kommer fra den stenrige britiske ‘Fleming-familie’, og de to piger er grandniecer til’James Bond’-forfatteren Ian Fleming.

At Moosgaard-tvillingerne overhovedet er kommet i så fornemt et selskab skyldes dog noget af et lykketræf. For de kunne ikke være vokset op længere fra den luksustilværelse som deres kælenavn ‘Prada-tvillingerne’ antyder.

De to piger havde aldrig tænkt over, at de skulle være modeller, da de blev spottet på gaden i Aarhus.

Det var Amalie, der som 13-årig blev opdaget først af modelspejderen Lina Bjørnø fra modelbureauet Le Management. Dengang følte den unge pige sig ret akavet med sin høje, ranglede krop. Men hun var ikke interesseret i at være model og sagde nej tak.

Det var i 2016 ved et show for Prada, at Moosgaard-tvillingerne fik deres gennembrud. Her ses en af pigerne. Foto: MATTEO BAZZI Vis mere Det var i 2016 ved et show for Prada, at Moosgaard-tvillingerne fik deres gennembrud. Her ses en af pigerne. Foto: MATTEO BAZZI

Noget tid senere spottede Bjørnø igen Amalie på gaden, og denne gang havde Amalie sin søster med. Igen blev de kontaktet af modelspejderen, og pigerne sagde ja tak til et møde.

Modelbureauet fandt hurtigt ud af, at der var potentiale i de to langbenede piger. Men de var alt for unge, så man besluttede at vente lidt.

Men pludselig en dag, da de lige var begyndt i 1.g blev de helt uafprøvet hyret af Prada. Luksus-brandet ville have tvillinger til at gå et show og havde set sig varme på Cecilie og Amalie.

De fik et hurtigt kursus i modelgang, og så blev de sendt på catwalken.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Amalie Moosgaard Nielsen (@amaliemoosgaard)

»Vi vidste ingenting om mode. Vi var bare nogle naive, meget små jyske landsbypiger, der gik i skole, spillede håndbold og hyggede os. Og det er jo egentlig en meget dejlig kontrast til den her branche, når man tænker over det,« har Amalie Moosgaard fortalt i et interview med modebladet Costume i 2019.

Tvillingerne blev hyret til at være eksklusive for Prada, så de ikke måtte gå shows for andre, og så var deres karriere kickstartet.

Samtidig med at dyrke en karriere som topmodeller gjorde de deres gymnasieuddannelse færdig.

I dag er de fortsat modeller og har blandt andet succes på Instagram, hvor de hver især har omkring 200.000 følgere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cecilie Moosgaard Nielsen (@ceciliemoosgaard)

Moosgaard-tvillingerne er for øvrigt ikke de eneste danske tvillinger på Tatlers liste.

Kronprinsparrets tvillinger, prinsesse Josephine og prins Vincent, bliver nævnt som det femte tvillingepar.



Derudover kan man også finde andre kendte tvillinger, som Monacos fyrst Alberts børn samt kendis-tvillinger, Ashley og Mary-Kate Olsen, længere nede på listen.