David Gail, der i 1990erne spillede med i flere store tv-serier, er død.

Han blev blot 58 år gammel.

Det er hans søster Katie Colmenares, der på Instagram bekræfter den triste nyhed.

'Der har næsten ikke været en dag i mit liv, hvor du ikke var ved min side, altid min wingman altid min bedste ven klar til at møde alt og alle med mig (...) jeg vil holde dig så tæt hver dag i mit hjerte, du smukke, kærlige, fantastiske, voldsomme menneske.'

View this post on Instagram A post shared by Katie Colmenares (@colmenareskatie)

David Charles spillede blandt andet med i 'Beverly Hills, 90210', hvor han nåede at have to forskellige roller. I den første sæson havde han en engangsrolle, som piccolo. Ifølge hans agent kunne casterne godt lide ham, men de syntes, at han var lidt for 'grøn'.

Nogle år senere var han dog modnet så meget, at de hev ham ind til at spille rollen som Stuart Carson, der i en kortvarig periode var forlovet med Brenda Walsh.

At spille to forskellige roller i samme show er ikke normen, og det reflekterede han da også over i 2021, hvor han deltog i podcasten 'Beverly Hills Show Podcast'.

»Da jeg kom tilbage, var det sådan et chok, at jeg spurgte: 'Hvordan kan jeg komme tilbage?'«, sagde han ifølge The New York Times.

»Men det virkede«.

Hans glansrolle var dog i 'Port Charles' – en spinoff af 'General Hospital'.

Her spillede han i hele 216 afsnit lægen Joe Scanlon.

Der ikke meldt noget ud om årsagen til dødsfaldet.