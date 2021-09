Siden 2012 har danske Anders Beyer været direktør for den norske festival Festspillene i Bergen.

Men nu er det slut. Danskeren er blevet fyret efter anklager om krænkende adfærd.

Det skriver VG og flere norske medier med henvisning til en pressemeddelelse, som festivalen har udsendt.

Heri står der, at ledelsen satte en ekstern undersøgelse i gang, da man i august modtog en anmeldelse om krænkende adfærd.

Svaret på denne undersøgelse kom 17. september og udløser fyringen.

»Ledelsen har truffet sin beslutning ud fra rapportens konklusioner,« står der blandt andet.

Det præcise hændelsesforløb nævnes ikke, men rapporten skulle være underbygget af sms, e-mail- og messengerkorrespondancer.

Ifølge Bergens Tidende skulle Anders Beyer have forsøgt at udnytte sin stilling som festivaldirektør til at opnå en privat relation til en person, der dog ikke er ansat ved festivalen.

Beyers advokat fortæller til VG, at Anders Beyer sygemeldt.

»Beyer har været en dygtig kunstnerisk leder for Festspillene, og har skabt et program, der er engagerende og provokerende. Jeg vil derfor takke ham for den indsats, har leveret igennem ni år. Vi er naturligvis kede af, at Beyers ansættelse skulle ende på denne måde,« lyder det videre i pressemeddelelsen.

Anders Beyer var i 2009 med til at etablere Copenhagen Opera Festival.