Økonomien bløder – og det kan mærkes hos mange. Også hos Danmarks milliardærer.

For første gang i over ti år er den samlede formue faldet hos Danmarks 100 rigeste. Og det går hårdt ud over to af Danmarks allerrigeste. Både Lego-familien og Anders Holch Povlsen mister store milliardbeløb.

Det viser årets liste over Danmarks rigeste, som Økonomisk Ugebrev udgiver torsdag, og som B.T. allerede har fået indsigt i.

Hele 89 milliarder er den samlede formue hos Danmarks rigeste faldet det seneste år.

Og det ser særlig slemt ud i toppen. For selv om nogle milliardærer har formået at øge deres formue og trække balancen den anden vej, så har Danmarks tre rigeste familier tabt astronomiske 130 milliarder kroner i år.

Værst går det ud over den jyske Kirk Kristiansen familie, der ejer LEGO. Familiens formue er det seneste år faldet fra 322,5 milliarder kroner til 255 milliarder kroner.

Familien troner dog stadig som Danmarks rigeste med et solidt forspring til nummer to, som er den aarhusianske tøjmastodont Anders Holch Povlsen, der ejer Bestseller.

Men også han må se formuen skrumpe gevaldigt fra anslåede 134,6 milliarder kroner i 2021 til 92, 5 milliarder kroner i år.

Nummer tre på listen er familien Louis-Hansen, der ejer Coloplast. Og de har også fået gevaldige hug.

Deres formue er nemlig faldet med knap 20 milliarder kroner fra 80,7 milliarder kroner sidste år til 60,8 milliarder kroner i år.

Ifølge Morten W. Langer, der er chefredaktør for Økonomisk Ugebrev, kan det ved første blik virke overraskende, at LEGO og Bestseller-ejernes formuer falder så voldsomt, når deres virksomheder har haft store overskud.

»Men når man går ind og kigger på Holch Povlsen er det egentlig meget logisk. Han har kæmpestore aktieposter i nogle af de selskaber, der har fået hug. Altså børsnoterede selskaber. Og der er værdierne altså reelt faldet markant med store milliardbeløb,« siger han.

For familien Louis-Hansen gør noget lignende sig gældende, da de har haft store aktieposter i virksomheden Ambu, der producerer medicinsk udstyr.

Virksomheden har den seneste tid været inde i en meget svær periode:

»De aktier er jo faldet 70-80 procent, siden de toppede for halvandet års tid siden. Men der var de også kørt helt op under loftet med værdiansættelser,« siger Langer.

Familien Kirk Kristiansen kan sige sig fri af risikable investeringer. Årsagen til deres formuefald skal i findes i et generelt aktiefald på markedet, som blandt andet har ramt den amerikanske legetøjsgigant Mattel.

Da LEGO ikke er børsnoteret bruges Mattel som sammenligningsgrundlag til at værdisætte LEGO, og derfor er formuen noget mindre i år.

»Verdens syn på, hvad virksomheder er værd, har ændret sig markant. Både på grund af stigende renter, inflation og fordi man frygter, at der kommer noget recession forude. Hvilket der med ret stor sikkerhed formentlig også gør.«

Det er dog ikke alle danske milliardærer, der har måtte se formuen skrumpe. Flere har formået at øge formuen, som blandt andre ECCO og Stadil, som B.T. tidligere har beskrevet. Derudover har Jysk og Danfoss, der er nummer henholdsvis 4 og 5 på listen, også forøget deres formuer betragteligt. For Danfoss' vedkommende med over 20 milliarder kroner.

»Der er ret mange af milliardærerne, der er kommet godt igennem det. Og det skyldes, at dansk erhvervsliv generelt er meget tungt i nogle af de sektorer, der har klaret sig godt, som transport, shipping, medicinalvirksomhed, sundhed og grøn energi,« siger Morten W. Langer og tilføjer, at Ejendomsselskaber og byggemarkeder også har haft fremgang på listen.

