Stjernekok og restauratør Esben Holmboe Bang træder ud af Michelin-restauranten Mon Oncle som ejer.

Derfor er det nu køkkenchefen på restauranten, Dimitri Veith, der overtager ejerskabet af restauranten i Oslo.

Det skriver Dagbladet Børsen på baggrund af en pressemeddelelse.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at dette er det bedste for Mon Oncles udvikling, og jeg ser frem til at følge den videre rejse. Jeg er utrolig stolt af Mon Oncle, og jeg er utrolig stolt af Dimitri. Nu er det på tide, at det er hans navn, der står på døren, ikke mit,« forklarer Esben Holmboe Bang i pressemeddelelsen.

Det er ikke den første restaurant, hvor Esben Holmboe Bang fratræder som ejer.

Og det, uddyber han, er grundet et ønske om at fokusere på den trestjernede Michelin-restauranten Maaemo i Norge og EHB i Shanghai.

Den hæderskronede restaurant Maaemo, hvor han både er køkkenchef og medejer, 'kræver og fortjener' nemlig al hans opmærksomhed.

»Det er udelukkende et valg baseret på passion og mavefornemmelse. Det er en enkel, men selvfølgelig også en trist beslutning. Når alt kommer til alt, har jeg kun 24 timer i døgnet, og på et tidspunkt må man beslutte sig for, hvad der gør en mest lykkelig i de timer,« skriver han i pressemeddelelsen.