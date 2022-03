Angst, selvmordstanker og depression.

Det har været hverdagen for danske Michala Rubinstein, som i et år har kunne bryste sig af titlen som 'Miss Earth Fire', der går til fjerdepladsen i 'Miss Earth', som er verdens tredjestørste skønhedskonkurrence.

Selvom titlen har åbnet døre og muligheder for at komme rundt i verden og tale om hendes mærkesag, miljø, har hun også fået store psykiske problemer.

»Dengang jeg stod midt i konkurrencen, turde jeg ikke at fortælle om mine egne problemer, fordi jeg var bange for konsekvenserne. Men jeg kan mærke, at jeg er nødt til at tale åbent om det nu,« fortæller 28-årige Michala Rubinstein.

I september sidste år fik hun en depression og blev sygemeldt. Med den fulgte selvmordstankerne.

»Jeg nåede til et punkt, hvor jeg reelt overvejede at hoppe ud fra min altan. Og der gik det op for mig, at jeg virkelig ikke havde det godt. Det er jo ikke okay at stå og gøre sig de overvejelser.«

Det var her, hun begyndte at tale med sin familie og venner om sine problemer, og hun opdagede, at der var flere i hendes vennegruppe, der kæmpede med psykiske problemer, og at de, ligesom hende selv, havde gået alene med det alt for længe.

Hun indså, at hun havde brug for hjælp, men lige som mange andre, er hun ramlet ind i den månedlange ventetid, der kan være på lægehenvisninger til psykologhjælp.

»Det kan tage så lang tid at erkende, at man har brug for hjælp. Derfor er det virkelig svært efterfølgende at skulle vente på at kunne gøre noget ved det. Jeg stod jo et sted, hvor jeg var enormt sårbar og havde reelt brug for hjælp, men måtte vente.«

Hun håber, at hun ved selv at tale åbent om sin mentale sundhed kan hjælpe andre unge til at genkende eventuelle symptomer på dårligt mentalt helbred – og få sat ord på det.

En opgørelse fra Dansk Psykolog Forening viste, at den gennemsnitlige ventetid i januar lå på 12,3 uger. Det er noget af det længste, psykologernes forening har registreret.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt livslinjen på tlf. 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.