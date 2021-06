Sangerinden Sada Vidoo og Bandidos-rockeren Jakob Winefeld er blevet skilt.

Det bekræfter den selvproklamerede levende dukke overfor Her & Nu, hvor hun understreger, at skilsmissen ikke skal gå ud over parrets søn, etårige Tristan.

»Jakob er en fantastisk far, og vi har et godt samarbejde om vores søn,« slår hun fast overfor mediet.

43-årige Sada Vidoo og 44-årige Jakob Winefeldt var kærester i deres ungdom, før de igen mødtes 20 år efter. I august 2019 blev de gift i Korsvejens Kirke på Amager.

Men nu er kærligheden mellem det særprægede par altså brast.

Danskfødte Sada Vidoo - der tidligere gik under navnet Nicole - blev offentligt kendt, da hun i 2016 var med i det britiske 'X Factor' med Sharon Osbourne som mentor.

Her gjorde hun sig særligt bemærket ved sine specielle stil, som hun forklarede skyldtes, at hun levede sit liv som dukke - til Simon Cowells store forargelse.

Året efter vendte hun hjem til Danmark og deltog i Melodi Grand Prix med sangen 'Northern Light'. Siden har hun forsøgt sig herhjemme som solomusiker og er stadig aktiv som sanger.

Da Sada Vidoo stillede op til audition i det britiske 'X Factor', forargede hun Simon Cowell, da hun fortalte, at hun var en levende dukke. Han vidste ikke, om det var det bedste eller det værste, han nogensinde havde set. Hun fik dog imponeret dommerne nok til, at hun først røg ud i den såkaldte Six Chair Challenge, hvor hendes mentor Sharon Osbourne valgte hende fra. Foto: itv.com/xfactor

Sada Vidoo er blandt andet også kendt som den kvindelige stemme på DJ Aligators store hit 'Lollipop'.

Hendes eksmand, Bandidos-rockeren Jakob Winefeld, synger også selv, hvilket han ikke mindst viste frem til deres bryllup, hvor parret i duet sang Sada Vidoo op ad kirkegulvet.

Musikken startede Jakob Winefeld med, da han sang i Vridsløselille Statsfængsels fangekor.

Drabsdommen, han sad inde på dengang, er dog det, han er mest kendt for.

NY SITUATION: Jacob Winefeld smilede bredt til vennerne på tilhørerbænkene, da han var kendt skyldig i mordet. Men måske stivner smilet, hvis Bandidos smider ham og Robin Nielsen ud, fordi de dræbte en uskyldig. Foto: Mogens Flindt

I forbindelse med et bankrøveri i nordsjællandske Ålsgårde tilbage i 2002 skød og dræbte han nemlig den 41-årige familiefar Michael Pichard, der med sin bil forsøgte at ødelægge motorcyklen, Jakob Winefeld og hans medrocker Robin Nielsen skulle flygte på.

Jacob Winefeldt og Robin Nielsen fik begge 16 års fængsel for drabet, hvilket blev begrundet med, at Michael Pichard blot havde forsøgt at beskytte sin kone, der var i banken under røveriet, samt sin datter, som han også troede befandt sig i banken.